MOSQUITOSUn problema que ya 'picaba' hace 20 añosPlantas aromáticas como repelentes

El problema de los mosquitos en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce no es nada nuevo. Hace casi 20 años ya suponían un dolor de cabeza para los vecinos que vivían en los alrededores, a pesar de que entonces no había crecido tanto la ciudad hacia esa zona. Pero, sin embargo, el Ayuntamiento ya entonces se interesó por conocer la realidad de la situación y encargó un estudio a la Universidad malagueña, en el que se advirtió de la presencia en aquel momento de hasta siete especies de este insecto. Todas ellas molestas para el ser humano y proclives a explosiones demográficas puntuales si se daban las circunstancias.

Fue en 1998 cuando se muestreo el entorno del Guadalhorce y los expertos identificaron a las especies Culex pipiens (que es el que normalmente se cuela en el interior de las viviendas), Culex theileri, Culiseta longiareolata, Anopheles sp, Ochlerotatus rusticus, Ochlerotatus detritus y Ochlerotatus caspius. Éste última, más popularmente conocido como mosquito de las marismas, es el que ahora se asocia con las molestas picaduras que los vecinos del entorno dicen sufrir desde hace unos dos años.

Pero lo cierto es que, al menos, desde hace dos décadas está asentado en la zona y precisamente no era el interior del paraje natural del Guadalhorce el mayor foco. El catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA) y encargado de aquel estudio, Raimundo Real, contó ayer a este periódico que en los muestreos que se hicieron en aquella época se detectó la presencia de larvas en algunas lagunas del espacio protegido, pero no en todas, y aseguró que "donde encontramos sobre todo fue en las charcas que había en ambas márgenes del río, en la depuradora del Guadalhorce, en el polígono industrial de la zona y cerca del espigón de la Térmica". Es decir, señaló que fue en los alrededores donde había mayor presencia de larvas "en cualquier encharcamiento de agua como pequeños arroyos o las propias alcantarillas". Bien es cierto, aclaró, que los ecosistemas del entorno "han cambiado mucho en este tiempo y eso también ha podido hacer que estas especies cambien su comportamiento". Tanto es así que zonas cercanas al río como Parque Litoral no estaban construidas.

Ahora hay más gente viviendo en la zona y, además, en estas dos décadas se han llevado a cabo decisiones que han podido contribuir a provocar un desequilibro natural. Así, citó como ejemplo que en la zona de Guadalmar criaban unos 250 aviones comunes, una especie de ave que se alimentaba de mosquitos adultos, pero según parece "fueron desalojados porque hacían los nidos en los tejados de las casas y provocaban molestias". El problema, advirtió, es que "es muy difícil en los ecosistemas prever los rebotes que pueden tener este tipo de acciones".

No es la única explicación de lo que está ocurriendo de hace unos años a esta parte. "Sabemos que desde hace unos años se están produciendo más episodios de explosiones puntuales", dijo Real, si bien reconoció desconocer las razones y cuestionó el mantenimiento a largo plazo de algunas de las medidas que se están llevando a cabo para combatir los focos de mosquitos porque pueden terminar afectando a otras especies. En ese sentido, explicó que en el informe de 1998 también se plantearon algunas recomendaciones a la hora de atacar a las larvas como era el uso de una bacteria llamada bacillus thurigiensis, que se está aplicando ahora diluido en agua mediante pulverización en las orillas de las lagunas. La contrapartida, según indicó, es que "también mata a las larvas de otros insectos", al igual que ocurre con las fumigaciones contra los adultos. Sea como fuere, no parece que el problema sea fácil de atajar. Los mosquitos pueden llegar a reproducirse en varias ocasiones en su corto ciclo vital, que dependiendo de la especie, ronda el mes. Decenas de huevos en cada puesta y un periodo de una semana para desarrollarse si las condiciones ambientales son las propicias lo convierten en un enemigo difícil de combatir. Son las hembras las que pican en busca de la sangre que les ayude a madurar sus órganos sexuales para la reproducción y hay algunas cuestiones que influyen a la hora de que elijan a unas personas a otras. El olor y el calor corporal, e incluso el color de la ropa. El negro y el rojo son los que más les atraen.

El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga inició ayer la plantación, junto al colegio Caro Baroja en Guadalmar, de especies vegetales cuyas características hacen que los mosquitos se mantengan alejados. Se trata de especies muy aromáticas, de poco porte, como la lavanda, el romero, la citronela y la santolina. La acción se está desarrollando en la franja de zona verde situada a lo largo de la fachada del centro escolar. En este emplazamiento también se está realizando el desbroce de la maleza que ha crecido en las últimas semanas, una actuación que la Junta de Andalucía también complementó ayer en zonas del interior del paraje. Aún así, los padres de los niños de ese colegio no los llevarán hoy a clase en señal de protesta.