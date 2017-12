Magisterio fértil para la danza contemporánea

Resultó que, mientras el sector español de las artes escénicas veía esquilmadas sus expectativas a cuenta de un IVA inasumible impuesto por la crisis, con la consiguiente clausura de compañías, salas, vías de financiación y proyectos, una nueva generación de artistas se preparaba para dar el salto y tomar el relevo sin miedo a la adversidad y con todo el empeño puesto en la recuperación del favor del público. Y seguramente no ha habido un caso más representativo de este revelo que el de Luz Arcas, bailarina y coreógrafa nacida en Málaga en 1983 y responsable de la compañía La Phármaco, un colectivo que desde su asentamiento en Madrid ha firmado la revolución más poderosa de la danza contemporánea en España durante las últimas dos décadas. Mientras parecía que la aguda recesión y la pérdida de espectadores convertían la danza en un argumento residual, un capricho para unos cuantos sin apenas interés social, Luz Arcas llenaba teatros de los más diversos aforos en su país, se marchaba a Guinea para montar espectáculos con bailarines africanos que luego presentaba en Madrid, interpretaba solos aclamados en museos y salas de arte en Nueva York yBerlín, conquistaba el público latinoamericano y recibía un requerimiento desde Nueva Delhi para un homenaje a Rubén Darío a través de la danza. Al final, como siempre, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio: Luz Arcas y La Phármaco ya no son una promesa, sino una muy feliz confirmación que este mismo mes de diciembre ha protagonizado una retrospectiva de su obra en la Sala Cuarta Pared de Madrid. Un reconocimiento sólo al alcance de los más influyentes, categoría en la que Luz Arcas figura por derecho.

Sobre el público y la danza como instrumento social

En una entrevista concedida en 2014 a Málaga Hoy, Luz Arcas reflexionaba así sobre las consecuencias de la crisis económica en las artes escénicas pocos días antes del estreno de La voz de nunca: “La relación del público con la danza en España es algo muy complicado. No tiene nada que ver con el teatro, es un mundo muy distinto. Es cierto que el IVA lo hace todo más difícil, pero lo más grave es que no exista una política cultural seria dirigida a hacer de la danza una necesidad para la gente. En los teatros no hay temporadas de danza, sólo festivales. No hay programaciones que permanezcan de manera estable, prolongada en el tiempo, y así es muy difícil formar públicos”. Y añadía, a modo de denuncia: “Durante años la danza se ha dedicado a la investigación porque se ha nutrido de subvenciones y se ha terminado expulsando al público de los teatros. Se pusieron en marcha proyectos que daban la espalda a la gente”. Su dictamen no pudo ser más acertado.