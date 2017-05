Málaga para la Gente defiende lo que "entendemos que es el interés general"

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha negado que haya insultado al actor Antonio Banderas, que ha anunciado que deja su proyecto en los terrenos de los antiguos cines Victoria y Astoria, y ha dejado claro que siempre ha defendido "lo que entendemos lo que es el interés general".

"Banderas tiene todo nuestro respeto y tiene todo el derecho a defender legítimamente sus propios intereses", ha incidido, al tiempo que ha agregado que "también tiene que respetar lo que no sólo es un derecho sino una obligación de los representantes públicos que es defender lo que entendemos es el interés general".

Así, ha asegurado que tanto él como su grupo han tratado con el máximo respeto al actor malagueño, y ha entendido que está "en su legítimo derecho" defender sus intereses, "pero nosotros estamos en el nuestro y tenemos la obligación de defender los intereses generales de la ciudadanía, y, con todo el respeto a sus promotores, no creemos que sea beneficioso para los malagueños regalarle el mejor suelo de la ciudad".

Por ello, ha incidido en que "es falso las descalificaciones" que se le atribuyen y ha retado a que le diga "en qué momento, cuándo y qué le dije que fuera un insulto", ya que "siempre lo he tratado con el máximo respeto". A través de su cuenta en Twitter ha dicho también que "Banderas pretende convertirme en el malo de su próxima película: 'El Zorro y el Zorrilla' podría titularse".

Ha dejado claro, por otro lado, que "critico el proyecto y no a la persona que pueda estar detrás, sea Banderas o quien sea". En concreto, ha sostenido que el proyecto del arquitecto José Seguí, respaldado por Banderas, a juicio de Málaga para la Gente, "no era el que Málaga necesitaba ni merecía para ese espacio tan central como es la plaza de Merced".

Ha continuando afirmado que "no era un proyecto de interés general, que destinar buena parte del uso a un supermercado gourmet a escasos metros de donde ya había otro que ha sido un gran fiasco, no era lo que Málaga necesitaba".

En este punto, ha criticado que el proyecto presentado suponía "tener que cambiar la normativa urbanística vigente" en relación con el Pepri, por lo que "no era lo adecuado". "No se puede adecuar la norma al caso particular", ha sostenido.

Así, ha insistido en que "era un proyecto que a nuestro juicio era insostenible, no era viable, y no era de interés general y eso independientemente de quien lo firme y lo respalde, con todo el respeto a Banderas que siempre nos ha merecido", ha dicho.

Cuestionado sobre que le parece las declaraciones del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, sobre las críticas a los grupos de izquierda, Zorrilla ha pedido a Cassá que "se aclare", tras suscribir en la pasada comisión de Urbanismo "uno a uno todos nuestros argumentos" pidiendo que se anulara el concurso del Astoria. "Ahora, a escasas 24 horas, se apunta al carro de criticar a los grupos de la oposición en algo que nos ha respaldado".