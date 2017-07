Málaga para la Gente critica el trámite "exprés" elegido por la Junta para el hotel

El portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, criticó ayer la tramitación "exprés" que ha elegido la Junta de Andalucía para la tramitación del hotel en el dique de Levante del puerto de Málaga. El concejal recordó que este sistema "no requiere requisitos ni incluye un estudio detallado del impacto medioambiental", agregando que este espacio planifiado es "muy sensible del litoral, puesto que el edificio se construye sobre el mar". Zorrilla mostró su rechazo a este "macroproyecto de tintes especulativos" que "se pretende construir sobre suelo público", argumentando que "ni las normas urbanísticas y de ordenación del territorio permiten un proyecto como este". A su juicio, se trata de un proyecto "opaco, "del que no sabemos realmente quienes son los inversores".