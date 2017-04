Málaga planta cara a Interior y rechaza albergar un nuevo CIE

Si el plan del Ministerio del Interior pasa por abrir un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Málaga capital debe saber que va a tener la oposición férrea de todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento, incluido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y de un amplio grupo de colectivos sociales. El rechazo ante la posibilidad puesta sobre la mesa el pasado martes por el titular de esta cartera, Juan Ignacio Zoido, quien anunció las próximas aperturas de centros en Málaga, Algeciras y Madrid, fue rápida y contundente. Especial significado y valor tuvo la posición contraria expresada por el regidor malagueño, Francisco de la Torre, del mismo partido que Zoido. Aunque el mandatario fue claro al afirmar que no tenía información de que los planes de Interior fuesen el de abrir otro CIE en la ciudad, después de haber desmantelado el que había en la Plaza de Capuchinos por su pésimo estado de conservación, no dio lugar a la duda.

"Nuestra postura no va a ser a favor, pero sí quiero ser en esto coherente; reconozco el papel que hacen y España necesita tenerlos para hacer el servicio a una población inmigrante que llega explotada, engañada, maltratada y mucha se ha quedado en el camino", dijo. Una función que admitió pero que consideró no tiene que ser desarrollada desde la capital. "No tengo noticias de que en Málaga sea necesario", añadió.

Ciudadanos tilda de "despropósito" plantearlo sin hablar con el regidor

Sobre ello, recordó la existencia de una moción acordada por la unanimidad del Pleno en el mes de febrero de 2015. Aquella ponía de manifiesto la negativa que el Ayuntamiento iba a tener para que "en un futuro se instale en su término municipal cualquier tipo de edificio o instalación pública -ya sea bajo la denominación de Centro de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, Centros de estancia temporal o cualquier otra que se pueda utilizar- que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa y traslada este acuerdo al Ministerio de Interior".

El mensaje lanzado por el alcalde no pareció convencer del todo al grupo municipal del PSOE, cuya concejal Estefanía Martín Palop le reclamó el cumplimiento del mencionado acuerdo plenario y le exigió que tras el anuncio del ministro "se ponga a trabajar con su propio partido en Madrid y defiendan lo que los malagueños hemos votado y defendido". A su juicio, las declaraciones de Zoido "vuelven a indicar las verdaderas intenciones del Gobierno Central en su política de atención a personas en situación irregular".

Para Ciudadanos, es un "despropósito" que el ministro y el PP planteen un CIE "sin ni siquiera hablar con el alcalde de la ciudad. Si no se coordinan entre ellos, qué nos van a pedir a los demás", afirmó el portavoz de la formación, Juan Cassá, quien avanzó que la posición "de entrada" de su grupo es "no a ningún CIE en Málaga". No obstante, añadió que en el caso de "no quedara otro remedio porque haya una justificación clarísima, lo mínimo es buscar el acuerdo con el alcalde, cosa que parece que no se ha hecho y siempre contemplando las mejores condiciones para los inmigrantes y los trabajadores, lo que no ocurría en el antiguo CIE".