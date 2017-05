Málaga acapara el 25% de las ventas de vehículos nuevos en Andalucía

El sector de la automoción sigue recuperando rentabilidad en Málaga gracias a que es el mercado más activo de toda Andalucía. En el primer cuatrimestre del año se han matriculado en la provincia un total de 10.270 turismos y todo terrenos, lo que representó un crecimiento del 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior y la cuarta parte del total andaluz, según los datos que publican de forma mensual las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam. Málaga es líder en ventas en la región. Solo le sigue de cerca Sevilla, con 9.778 unidades, un 12,5% más, y el resto están más rezagados. La última es Huelva con 2.191 matriculaciones en cuatro meses, un 4% más.

El año está siendo positivo y las perspectivas son, por tanto, halagüeñas, porque se está creciendo sin la ayuda pública del Plan Pive, que se agotó el verano pasado y, por ahora, no hay renovación a la vista. El gobierno no ha sacado ninguna línea nueva de incentivos a la compra, un elemento que permitió sobrevivir al sector en los peores años de la crisis y reactivar las ventas. Se comenta que el Pive 9, de salir, será solo para la compra de vehículos eficientes y que la partida económica será muy reducida respecto a años anteriores. En cualquier caso, mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado está todo parado. Los fabricantes y los concesionarios, lógicamente, reclaman esas ayudas para seguir promoviendo las matriculaciones.

No obstante, Málaga tiene un mercado singular por su dinamismo económico y el empuje del turismo. Un ejemplo claro se ha producido en el mes de abril. Las matriculaciones descendieron el mes pasado en todas las provincias andaluzas menos en Málaga. El sector lo achaca a los días festivos y el consiguiente cambio de hábitos en la población por la Semana Santa, que en 2016 cayó en marzo. En Málaga también se notó en la venta a particulares, que disminuyó un 11% en abril pese a que en el conjunto del primer cuatrimestre las matriculaciones de este colectivo se han incrementado un 7,6%. Sin embargo, al haber más turismo y mayor movimiento económico, esa reducción de particulares se pudo compensar con un alza del 51,4% en la venta de vehículos a empresas y del 11,3% a firmas de alquiler de vehículos. Ambos crecimientos permitieron cerrar el mes con un aumento de ventas total del 2,8%, mientras que en la media andaluza descendió un 3,8%.

El caso de Málaga es representativo porque, según explican desde estas patronales, se está produciendo un "estancamiento" en las matriculaciones a particulares a escala nacional, pues entre enero y abril solo crecieron un 1,1%. En Málaga el aumento en este segmento, el más importante en volumen con diferencia, fue del 7,6%.