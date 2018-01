Málaga aplicará la moratoria a los bares en las calles más ruidosas

Frente a la claridad del mensaje del concejal de Medio Ambiente, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Carlos Conde, reclamó "sensibilidad" ante la posibilidad de aplicar una moratoria a los bares, apostando por la vía del diálogo "para no ir a lo loco, como se pretende hacer cuando se pretende imponer una determinada medida". "No partimos de un planteamiento que, de alguna manera se imponga", dijo.

Antes de avanzar en el camino procedimental, Jiménez informó de que se reunirá con los vecinos de las zonas afectadas, en la medida en que ya lo ha hecho con los colectivos empresariales. Esa será, previsiblemente, la última de las reuniones contempladas antes de poner en marcha el mecanismo de aprobación. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, Medio Ambiente recibió luz verde por parte de la Asesoría Jurídica municipal para ir adelante con las denominadas ZAS, no solo en el formato planteado sino también en las medidas propuestas, incluyendo la moratoria.

El concejal del ramo confirmó ayer que su pretensión es la de iniciar el proceso de aprobación de las denominadas ZAS a lo largo del próximo mes de febrero. Teniendo en cuenta que la tramitación necesaria incluye la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local, de la Comisión de Medio Ambiente y del propio Pleno (si bien estos últimos pasos no son obligatorios), a lo que sumar el periodo de información pública y la contestación de las alegaciones que se formulen, previsiblemente habrá que esperar a finales de verano o a después del periodo estival para que la propuesta sea ejecutiva.

Para poner sobre la mesa esta acción, Medio Ambiente dispone de mediciones acústicas que confirman que hay al menos una veintena de calles del casco antiguo en las que se sobrepasan con creces los 70 decibelios, muy por encima de lo permitido en la normativa. Y por ende se trata de espacios que potencialmente serán consideradas como ZAS. Jiménez se ratificó ayer en esta idea. "Hemos hablado con el sector hostelero y con la Asociación de Bares y Discotecas y una de las propuestas es la imposibilidad de otorgar nuevas licencias durante un año", señaló el concejal, quien sí precisó que se permitirá un cambio de establecimiento siempre que el nuevo sea menos ruidoso. A modo de ejemplo, "donde hay discoteca se podrá poner un bar, pero después de un bar no se podría abrir otro bar".

"No puede haber ni vencedores ni vencidos"

El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, afirmó que en este asunto "no puede haber vencedores ni vencidos"·, en clara alusión a los intereses que defienden los hosteleros, por un lado, y los vecinos, por otro. "Hay que llegar a un equilibrio, buscaremos el término medio; lo importante es que no tratemos de matar moscas a cañonazos", sostuvo. A su juicio, es necesario tener en cuenta que a Málaga "el resto de Europa viene a disfrutar de nuestros servicios, patrimonio cultural, temperatura y gastronomía, por lo que no podemos cerrar de la noche a la mañana el modelo productivo". Aunque siempre respetando la normativa acústica y la legislación.