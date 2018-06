Málaga perderá pocos turistas británicos por la recuperación de Turquía o Egipto

La Costa del Sol perderá turistas británicos este año por la recuperación de otros destinos mediterráneos como Turquía, Túnez, Egipto o Grecia, pero su impacto será reducido. Así lo aseguró ayer el presidente de la Asociación Británica de Agentes de Viaje (ABTA), Mark Tanzer, quien destacó que "Málaga sigue siendo el destino número uno para los británicos porque es cercano, hay sol y porque hay buenos productos y servicios que se han desarrollado a lo largo de muchos años". El máximo representante de los touroperadores británicos reconoció que España en general se benefició de los problemas de seguridad en esos otros países y que este año se esperan fuertes incrementos de turistas en el Mediterráneo, que llegará hasta un 200% en Turquía porque partía de un volumen muy bajo, aunque defendió la fortaleza de destinos tradicionales como la Costa del Sol frente al gran descenso de precios de Turquía. "Hay que ver por qué el turista británico ha venido a España tantos años. Ustedes lo hacen muy bien y tienen que asegurarse de hacerlo mejor que los demás, teniendo las playas un poco más limpias o los hoteles un poco mejor. Hay que invertir en el producto básico que ya existe porque son activos muy importantes a la hora de diseñar la estrategia, por lo que hay que mantener lo que ya tienen respecto a la competencia", precisó.

La Consejería de Turismo y Deporte organizó ayer en Málaga la jornada Proyectando el futuro. Nuevo plan general de turismo sostenible Andalucía 2021-2025, un acto que sirvió de punto de partida para planificar la estrategia turística de la comunidad al comienzo de la próxima década. Se invitó a varios ponentes expertos en diversas materias para analizar cuáles son las tendencias presentes y futuras turísticas y Tanzer fue uno de los invitados. El presidente de ABTA no quiso desaprovechar la ocasión para hablar del Brexit, pues su desarrollo será clave en el devenir turístico de la Costa del Sol porque el británico es el principal turista internacional de esta zona. Tanzer afirmó que "es importante mantener abiertos los canales de turismo entre Gran Bretaña y Andalucía, sobre todo en lo referente a accesos por avión, porque en los últimos años se han abierto nuevas rutas que es importante que no se cierren por el Brexit". En este sentido, el presidente de ABTA indicó que sería positivo "hacer ver" a los negociadores europeos y británicos la importancia que esta relación turística entre España y Gran Bretaña tiene desde hace décadas. "Andalucía y los touroperadores debemos mandar el mismo mensaje", resaltó. Tanzer indicó que "los viajes se han encarecido para los británicos" por la continua devaluación de la libra frente al euro o al dólar y la subida del precio del combustible, por lo que señaló que para animarse a viajar "tienen que ver un valor" y reclamó "hoteles más sostenibles".

CEAV acusa a los alcaldes de Barcelona y Palma de promover la 'turismofobia'

Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), afirmó que "este año vamos a notar la recuperación de otros destinos mediterráneos que estaban cerrados, pero no debemos ni podemos competir en precio con Turquía, Túnez o Egipto porque están subvencionando aviones o cruceristas". Gallego comentó, por ejemplo, que el gobierno turco paga a las navieras 42 dólares por cada crucerista que llega a Estambul en temporada alta. Frente a esto, el presidente de las agencias de viaje dijo que España tiene la ventaja de que "somos el destino más seguro del mundo, tenemos una buena sanidad pública, carreteras, autopistas o aeropuertos que no los hay en otros sitios y eso no está reflejado en el precio del paquete". Víctor Moneo, director de ventas de Iberia, señaló por su parte que para hacer frente a la recuperación de esos destinos "la receta es la sostenibilidad, pensar en el futuro a largo plazo, planificar en momentos de bonanza porque se hace de forma más serena, ofertar cosas distintas y ser competitivos, que significa ser los mejor preparados no los más baratos".

Estos expertos también hablaron, entre otros temas, de la turismofobia. El más claro fue el presidente de las agencias de viaje españolas, que afirmó que la culpa es de los partidos políticos de izquierda que gobiernan Barcelona o Palma de Mallorca. "En el resto del estado no existe esa turismofobia", añadió.