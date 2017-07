Málaga pone en marcha una campaña para prevenir agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto hoy en marcha en colaboración con el Colegio de Abogados una campaña de sensibilización y prevención ante las agresiones sexuales coincidiendo con la temporada alta turística, que se intensificará durante la Feria de la ciudad.

Con el lema "No es no", la iniciativa se desarrollará a través de redes sociales, medios de comunicación, cartelería y material divulgativo tanto en las casetas de feria -que se celebra del 12 al 19 de agosto- como en los establecimientos de ocio del centro de la capital malagueña.

Según ha informado hoy el Ayuntamiento malagueño en un comunicado, se van a repartir tarjetas informativas dirigidas tanto a hombres como mujeres en las que a los primeros se les intenta concienciar para que no sean cómplices de estas situaciones y se les anima a que denuncien si conocen alguna agresión sexual.

Además, se les advierte de que si una mujer afirma frases como "No me apetece", "No quiero seguir", "No me toques!" o "Para!", está diciendo que "no".

A las mujeres se les recuerda que ellas son las que tienen que decidir "con quien, cuándo, cómo y dónde", y se les transmiten mensajes que inciden en la idea de que tienen derecho a disfrutar de la fiesta como quieran y nadie tiene derecho a tocarlas si no quieren.

La campaña, que se desarrolla por segundo año consecutivo, tiene este año la novedad de que, junto a las tarjetas, se distribuirán servilletas y pulseras con los mismos mensajes en establecimientos de restauración y a través de puntos informativos de la Policía Local, Protección Civil y asociaciones.

También se informa a los ciudadanos de los lugares a los que deben dirigirse tanto si sufren este tipo de violencia como si observan que la padece otra persona.