Málaga lideró en 2016 la captación de inversión extranjera en Andalucía

Málaga lideró el año pasado la captación de inversión internacional en Andalucía con proyectos ligados, básicamente, a la tecnología, aunque también se registraron agroalimentarios, de salud, medio ambiente y aeronáutico. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) asesoró a los responsables de 105 compañías internacionales para analizar su posible entrada en la comunidad autónoma. De ellos, cristalizaron un total de 32 con una inversión de 162,1 millones de euros y la creación o mantenimiento de 449 empleados. Por provincias, Sevilla fue la que más proyectos captó (14), aunque su volumen inversor fue escaso (6,3 millones de euros). Málaga fue la segunda en número de inversores atraídos (13), pero el montante desembolsado se elevó a los 79 millones de euros, el 48% del total andaluz, y se generaron 146 empleos. En el resto de provincias andaluzas hubo dos proyectos en Cádiz por 1,3 millones de euros, y uno en Almería, Córdoba y Granada, si bien en el caso cordobés la inversión se disparó a los 75 millones de euros correspondientes a una firma que adquirió varios geriátricos.

De los 13 proyectos en Málaga, según precisaron desde Idea, ocho partían de cero y fueron impulsados por las firmas Staton Fisher, Jetex, Care for me, Basebone, Coco y Lola, Movework, Chrono Obsession y Softprojetc. Otros cuatro proyectos fueron de expansión empresarial (Piksel, Métrica 6, Holland Innovations y Cadelmar) y uno fue de adquisición de una empresa ya ubicada en Málaga (Orpea). Estos son proyectos de empresas foráneas (dos de ellas españolas que no tenían presencia en Andalucía) que se han instalado en Málaga con el apoyo del programa Invest in Andalucía de la agencia Idea, aunque lógicamente se han implantado más compañías de forma independiente. En la Costa del Sol, por ejemplo, varios fondos de inversión extranjeros y nacionales han comprado hoteles y urbanizaciones de viviendas. De hecho, el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía destacó que la inversión extranjera bruta en Andalucía en 2015 alcanzó los 583 millones de euros , un 104% más que en 2014 y el mejor dato desde 2012.

El 96% de las empresas extranjeras encuestadas elevarán o mantendrán su inversión

"Los datos de Málaga son francamente muy buenos, lo que pone de relieve el potencial de esta provincia dentro de la comunidad", subrayó ayer el director general de Idea, Antonio González, quien afirmó que la mayoría de proyectos proceden de Gran Bretaña, Francia y otros países europeos por proximidad, aunque también hay de Estados Unidos o Canadá. González resaltó que "la Unión Europea conoce mejor que nadie cuáles son las ventajas estratégicas de Andalucía porque somos el enlace de dos continentes y la puerta del Mediterráneo al Atlántico". "Andalucía es atractiva para la inversión empresarial extranjera y es importante el clima de estabilidad política, social y presupuestaria que influye en la captación de estas inversiones", resaltó el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien destacó la importancia del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga para atraer a estas compañías.

Ambos dirigentes participaron ayer en la presentación del Barómetro del Clima de Negocios en Andalucía desde la Perspectiva del Inversor Extranjero 2016 elaborado anualmente por Idea, el Instituto de Comercio Exterior y el International Center for Competitiveness del Iese Business School de la Universidad de Navarra. Este informe recoge la valoración que realizan las empresas extranjeras sobre la economía en Andalucía y sus perspectivas en materia de inversión, facturación o empleo.

Los datos obtenidos fueron positivos y esperanzadores pues el 96% de las empresas encuestadas aseguraron que tenían previsto aumentar o mantener sus inversiones en 2016 en esta comunidad autónoma. A eso hay que añadirle que un 94% prevén elevar o quedarse con las mismas plantillas -en 2015 solo lo afirmó un 76%-; el 90% cree que incrementará o, al menos, mantendrá su volumen de facturación, ocho puntos más que en 2015; y solo un 4% piensa que disminurá sus exportaciones. Son solo estimaciones de los empresarios, pero demuestra que hay un mayor optimismo tras varios años de incertidumbre por la crisis económica. Elementos externos como el Brexit abren además nuevas posibilidades de implantación de empresas británicas o de otros países en Málaga y el resto de la comunidad.