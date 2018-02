Málaga tiene en cartera suelos para al menos 3.500 nuevas plazas hoteleras

Los hoteleros valoran la gestión de las licencias por parte de Urbanismo

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, destacó el trabajo que viene haciendo el Ayuntamiento de Málaga en la tramitación de licencias de obras. Frente a lo que ocurre en otras ciudades, Callejón puso a la capital como "referente" en esta materia; "es de los mejores ayuntamientos". No obstante, aprovechó el encuentro de ayer para reclamar que se "meta una marcha más", incidiendo en que el compromiso asumido por el equipo de gobierno es el de "agilizar más aún los procedimientos y dar las máximas facilidades a las empresas". "El inversor no puede llegar aquí y estar dos años esperando una licencia", dijo de manera categórica. En cuanto a la escasez de hoteles, el presidente de Aehcos discrepó de la idea del Ayuntamiento de que se necesitan grandes establecimientos. "Son difíciles de trabajar con ellos; no tenemos tanto cliente de congresos para llenar un hotel 365 días al año", expuso, al tiempo que apuntó que el problema no es tanto que la ciudad tenga que desplazar turistas de congresos a otras localidades de la provincia como que organizadores de congresos elijan otras capitales de provincia porque no hay suficientes establecimientos en la capital.