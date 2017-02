"Málaga es una de las ciudades más peligrosas para sufrir inundaciones"

-¿qué fue lo que ocurrió el pasado domingo?

-La tormenta empezó a desarrollarse en la desembocadura del Guadalhorce, por una convergencia de vientos de levante con brisa de tierra hacia el mar que lo que hizo fue exacerbar los movimientos verticales del levante. La tormenta siguió la trayectoria por el litoral hacia el puerto, con la suerte de que la parte más intensa no atravesó por la Carretera de Cádiz porque si no las consecuencias hubieran sido peores. Había una situación sinóptica marcada por una depresión aislada en niveles altos (Dana) con un embolsamiento de aire frío y levante en el mar, aunque no siempre que se da ese escenario se inunda Málaga. Dependiendo de los vientos en superficie la convección, los movimientos verticales más importantes, las tormentas se focalizan en la comarca del Guadalhorce y otras veces, como el domingo, en otra parte de la ciudad al darse convergencias en niveles bajos que formaron una tormenta que se quedó parada durante 30 ó 40 minutos en una zona en la que descargó con fuerza. Lo que sí es difícil es que llueva mucho al mismo tiempo en toda la ciudad porque cuando hay tormentas como las del otro día lo normal es que descargue en una zona concreta. En 1989 se inundó la zona del aeropuerto y la gente de El Palo no se lo creía. Ahora ha pasado al revés porque se recogieron 190 litros por metro cuadrado en Cerrado de Calderón y apenas 28 en el aeropuerto.

-¿Por qué es tan difícil de predecir un fenómeno así?

-Cuando conocemos que se puede dar esa situación emitimos un aviso y, de hecho, el domingo había un nivel de aviso. Es decir,vemos muy bien el marco en el que se dan las condiciones de la tormenta. Pero para seguir su recorrido no tenemos más remedio que vigilarla con la red de rayos y el radar porque una vez que se forma este marco sinóptico la tormenta sería como una pelota de ping pong que tiramos en una habitación y que sabemos que va a botar pero no en qué punto exacto. Por tanto, el domingo estaba avisado desde Estepona hasta Nerja, 150 kilómetros en los que la tormenta sólo se dio en un radio de 4 ó 5 kilómetros. En la predicción, cuanto más organizado sea un sistema meteorológico más fácil es de predecir, como es un frente. Por contra, el sistema meteorológico más caótico para predecir es precisamente la tormenta y saber dónde va a descargar, y menos una como ésta que ha sido histórica.

-¿Qué la hace histórica?

-Tengo 30 años de experiencia en Málaga y ha sido la situación con la mayor intensidad de precipitación registrada en una hora. Los más de 87 litros por metros cuadrado acumulados en el puerto en una hora es la más intensa desde que tenemos datos.

-¿Por qué Málaga es tan vulnerable a este fenómeno?

-Málaga es una ciudad maravillosa para vivir pero desde el punto de vista meteorológico es peligrosa. Tiene dos tipos de inundaciones que no tienen otras ciudades: las que caen sobre Málaga como las del domingo pasado y otras que se deben a lo que ocurre en los dos ríos y numerosas ramblas que desembocan en ella como pasó en 1907. Es quizás, junto a Melilla, la ciudad más peligrosa de sufrir inundaciones por su situación cercana al mar de Alborán, las montañas, al Golfo de Cádiz y sus numerosos cauces.

-¿Qué habría que hacer para prevenir sus efectos?

-Hay que ir mejorando las infraestructuras, pero la lluvia que cayó el domingo en Málaga habría que ver lo que provocaría en Nueva York, Oslo o Estocolmo. Está claro que aquí el urbanismo se ha metido casi en la montaña, pero lo que cayó fue mucha lluvia y me gustaría ver lo que hubiera pasado en sitios más civilizados.

-¿Estos fenómenos pueden ocurrir en cualquier época del año?

-Tradicionalmente en Málaga los meses de más lluvia son noviembre y diciembre, y luego enero y febrero, por lo que las precipitaciones más intensas suelen ser en otoño. Pero si echamos la vista atrás los tres datos de mayor intensidad de precipitación en Málaga en una hora han sido en febrero y después el famoso 14 de noviembre de 1989.

-¿Qué ocurriera de madrugada es algo normal en estos episodios?

-Grosso modo los fenómenos violentos son más probables en el verano y por el día en el interior, y en otoño o invierno en el mar por la noche porque para que se den estos fenómenos tiene que haber movimientos verticales fuertes y para que eso ocurra se necesita frío en altura y calor en superficie. Aunque no es una regla fija. La verdad es que en Málaga están pasando muchas cosas y estamos teniendo suerte porque el tornado, que también fue en febrero, fue un domingo por la noche en el que estaba todo el mundo en su casa.

-¿Existe alguna relación entre las dos inundaciones en sólo unos meses en la provincia?

-Después del fenómeno El Niño que tuvimos el patrón de la circulación general ha cambiado y realmente no es muy común que se repitan dos fenómenos tan seguidos, pero creo que ha sido una causalidad. Aunque no olvidemos que en 1989 hubo hasta cuatro episodios en tres semanas, por lo que parece que hay ciertas condiciones atmosféricas del paso de la circulación general por esta zona que favorecen esa situación. De la misma manera que cuando hay un año seco no hay ningún episodio de inundación porque los frentes pasan muy por encima.

-¿El cambio climático favorecerá estas lluvias torrenciales?

-Al margen del cambio climático, en esta zona estamos expuestos a la circulación general de la atmósfera y por esa ubicación tenemos alternancia de años buenos y años malos. Los modelos de cambio climático apuntan a que habrá menos precipitación y más episodios torrenciales, pero en la serie histórica de Málaga no se observa la disminución de lluvias y seguimos con un régimen de lluvias caótico. Prueba de ellos es que 2010 fue el año más húmedo de la serie y 2013, 2014 y 2015 algunos de los más secos. Lo que sí parece observarse son episodios de gran intensidad en los últimos años, aunque también es cierto que tenemos cada vez mejores medidores y haría falta un estudio más profundo para determinar esa relación con el cambio climático que sí se observa respecto a las temperaturas.

-La gente tiene la sensación de que ha llovido mucho este año, pero en realidad hay una gran diferencia entre el litoral y el interior...

-Efectivamente en la costa tenemos la idea de que ha llovido mucho pero no ocurre lo mismo al norte del arco montañoso malagueño donde están los pantanos. Desde septiembre ha llovido entre un 120 y un 150% más respecto a la media normal de Málaga y Costa del Sol occidental y, sin embargo, menos de un 70% de lo que debería haber caído en el interior y un 80% en parte de la Axarquía. La realidad es que de todo el agua que ha caído los pantanos prácticamente no han recogido nada.