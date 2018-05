Málaga clama justicia por la pequeña Lucía con una multitudinaria manifestación

Una multitudinaria manifestación ha recorrido esta mañana las calles del centro de Málaga con una clara consigna: la de exigir a la justicia que no archive la causa sobre el fallecimiento de la pequeña Lucía Vivar, la niña que apareció muerta en la vía del Cercanías a Álora en julio del año pasado. Los organizadores cifran la asistencia en unas 15.000 personas, buena parte de ellos llegados de pueblos como Pizarra, Álora y el resto de la comarca, así como de otras provincias de Andalucía.

Los padres de la niña, Antonio Vivar y Almudena Hidalgo, leyeron al final de la manifestación un manifiesto el que cargaron contra el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: "Nos traicionó usted también, señor ministro del Interior, faltando a su promesa de enviar un equipo de investigación especial a pesar de que hasta dos veces nos lo prometió", leyó Antonio, al tiempo que le pidió una vez más que "cumpliera con su palabra". El equipo de investigación especial al margen de la causa abierta ha sido una de las grandes esperanzas de los progenitores de la pequeña fallecida, tras confirmar la jueza el mes pasado su disposición a cerrar el caso.

La marcha partió desde la estación de tren María Zambrano con el grito sobresaliente de "Ella no se fue sola", amén de otros apuntando a la actuación de la justicia como "Caso abierto, queremos más acierto" o "Hay que aclarar, queremos la verdad". Además, había numerosas pancartas pidiendo esclarecimiento de pruebas que no se han explorado aún, como la triangulación de los teléfonos de aquel día, de cara a conocer si hubo alguien merodeando por la zona en la que desapareció la pequeña. "Queremos que quede alto y claro, esto es un aperitivo de lo que va a pasar después si los cauces legales no van por donde deben ir", sentenció la madre de la pequeña antes de poner el punto final a la protesta.