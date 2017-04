"Málaga es un destino de éxito, nadie sale decepcionado de esta ciudad"

Lleva tres años viviendo en Málaga y se ha convertido en uno de los mayores defensores de la ciudad, como ocurre con numerosos directivos que no han nacido en esta tierra pero que saben valorar, más incluso que los propios malagueños, las posibilidades de esta provincia y su capacidad de liderazgo a escala nacional. Contagia entusiasmo y afirma que lo que más le gusta es conocer personas. Agustín Collazos dirige uno de los hoteles más importantes de la ciudad, el NH Málaga, que será ampliado para duplicar sus plazas porque se les ha quedado pequeño para acoger a los centenares de clientes que acuden a congresos en esta instalación.

-La próxima semana empieza la Semana Santa y su hotel es uno de los más buscados por su ubicación. ¿Qué espera este año?

-Estamos muy contentos. El jueves pasan muchas procesiones junto a nuestro hotel, tanto por la mañana con el traslado del Cristo de la Buena Muerte de Mena como su salida y encierro o la Esperanza. De Miércoles Santo a Viernes Santo son nuestros días de más ocupación. Quedan aún plazas libres, pero prevemos que vamos a llenar. En general, creceremos en torno a un 3% respecto al año anterior. La Semana Santa no está estancada sino que sigue creciendo como producto interesante.

-Supongo que, con la Legión al lado, el jueves habrá en el hotel un follón importante.

-Se lo puede imaginar. Tenemos que cambiar absolutamente todo porque todo el mundo quiere entrar dentro del hotel a ver la procesión. Varias habitaciones dan a la zona donde se hace el traslado y tienen un balcón privilegiado. Para el resto de clientes, colocamos una grada que da hacia ese lado para que lo vean y les obsequiamos con un cóctel porque nos parece un día especial.

-Habrá pugna por esas habitaciones.

-Tenemos clientes que son muy fieles y repiten cada año.

-En la capital no hay una gran diferencia entre temporada baja y alta pero ¿cómo han pasado el invierno que acaba de concluir?

-Una de las principales virtudes de Málaga es que se ha desestacionalizado y cuesta encontrar un momento de temporada baja. Tenemos todo el año unos niveles de ocupación elevados y cuando parece que va a ser un poco más flojo, principalmente en enero y febrero, se organizan congresos y eventos que dan una base de habitaciones. El sector hotelero en Málaga en general está contento con el inicio del año y ahora es cuando debe crecer más. Que la Semana Santa sea en abril en lugar de en marzo es también muy positivo.

-¿Qué perspectiva tienen para verano?

-Pensamos que va a ir bien. Málaga está de moda y es una ciudad a la que todo el mundo quiere venir. Eso es fruto de un trabajo bien hecho como ciudad. Lo que más me gusta y más presumo de Málaga es precisamente de los malagueños, porque es su elemento diferenciador número uno. Hay otras ciudades con sol y mar pero el carácter cordial del malagueño le hace recibir de una manera muy amable a todos los turistas. Lo dice una persona que ha vivido en diez ciudades españolas.

-¿Por qué ha crecido tanto Málaga en turismo?

-Además de por la cordialidad, se ha creado un producto museístico espectacular que está entre los dos o tres más importantes de España. Se ha abierto un Pompidou, un Thyssen, un Picasso, el museo de arte ruso, la Aduana... Esa variedad nos hace ser completamente diferentes. A eso hay que añadirle que se ha cuidado y remodelado el centro histórico, lo que provoca que el viajero pueda disfrutar de manera tranquila de la ciudad.

-¿Qué le dicen los turistas en el hotel?

-Que Málaga es un destino de éxito. Nadie sale decepcionado de esta ciudad. Todo el mundo encuentra algo que le gusta y valora. La gente se va encantada. La capital ofrece muchas posibilidades para hacer cosas y luego puedes ir a municipios muy bonitos como Ronda o Nerja. Eso permite retener al cliente y en Málaga estamos alargando la estancia media hasta casi los tres días. Es vital que Málaga esté perfectamente comunicada por avión, tren y barco. Hay muy pocas ciudades en el mundo que permitan meter 5.000 cruceristas en el centro de la ciudad en un momento, con lo que eso genera para la hostelería y el comercio. Málaga lo tiene todo, cada vez atrae más congresos nacionales e internacionales y se está haciendo un gran trabajo.

-El Ayuntamiento de Málaga dice que faltan plazas hoteleras para la demanda existente. ¿Qué piensa usted?

-Para poder albergar grandes acontecimientos hay que tener una base hotelera importante y todavía no hemos llegado al límite de la capacidad. Pero tiene que haber un crecimiento ordenado y sostenido. Otras ciudades han crecido de forma exponencial, se han saturado y muchos hoteles han tenido problemas. Ahora se ha abierto el Miramar como cinco estrellas gran lujo y eso nos va a permitir captar congresos más grandes y más crecimiento para la ciudad.

-Otro hotel de cinco estrellas, en este caso en proyecto, es el del puerto. ¿Qué le parece?

-Todo lo que haga que Málaga sea más importante me parece muy interesante. Cuando las compañías deciden invertir en un sitio determinado hace estudios previos y esta es la mejor señal de que Málaga está funcionando bien. Es bueno que entren en la ciudad hoteles de cinco estrellas gran lujo porque muchos clientes que lo buscan se van a Marbella.

-El diseño y la ubicación del futuro hotel han generado muchas discrepancias e incluso negativas de una parte de la sociedad malagueña. ¿Qué opina usted?

-Estéticamente no me parece feo. Es un edificio que puede dar una singularidad a Málaga, como el hotel vela de Barcelona.

-Hablando de nuevos proyectos en Málaga, NH va a ampliar su hotel en la capital.

-Estamos muy ilusionados. Vamos a sumar 115 habitaciones más que, sumadas a las 133 que ya tenemos, nos llevará a ser uno de los hoteles más grandes de la ciudad. Tenemos salas que albergan a más de 1.000 personas, por lo que tenemos la capacidad de atraer congresos internacionales al centro de Málaga. No sé aún cuándo se empezará la obra.

-El director general de NH para España, Portugal y Andorra, Hugo Rovira, comentó en una entrevista con este diario hace un par de años que NH buscaba emplazamiento para hacer un cinco estrellas en Málaga. ¿Hay alguna novedad al respecto?

-Esos temas los lleva la central y no lo sé. Ojalá tengamos más NH en la ciudad, pero de momento no tengo noticia al respecto.

-¿Qué peso tiene el cliente británico en su hotel?

-Es el primero extranjero y, curiosamente, le sigue el canadiense.

-¿Teme las posibles repercusiones del Brexit?

-En el sector teníamos realmente miedo por lo que pudiera ocurrir, sobre todo, en la Costa del Sol. Pero los primeros datos son tranquilizadores. Les gustamos tanto que van a venir a Málaga les cueste lo que les cueste, por lo que pensamos que al final no va a tener un impacto tan importante.

-No obstante, el proceso acaba de empezar. Habrá que ver qué pasa dentro de dos años.

-Efectivamente, ahí se verá. Sin embargo, no vemos una disminución de reservas de británicos en el próximo año. A lo mejor sí hay en 2019, pero pienso que se puede absorber esa diferencia económica que pueda haber con la oferta de calidad que ofrece la provincia de Málaga. Creo que el Brexit va a afectar más a otros sectores que al turístico porque ofrecemos algo diferente. Es un producto consolidado que la gente valora.

-¿Puede ser el momento para atraer, como siempre ha querido la Costa del Sol, a un turista de mayor poder adquisitivo?

-Sí. Creo que nos va a sorprender gratamente el turismo británico y lo más importante es estar preparados pensando en el futuro y Málaga está haciendo las cosas bien. Si seguimos teniendo un crecimiento sostenido, Málaga puede ser un destino brillante en los próximos años. En esta ciudad todo el mundo rema hacia el mismo lado, sea de un signo político u otro, y eso no se ve en todos sitios.

-A los hoteleros les ha salido una dura competencia en las viviendas de uso turístico. De hecho, le superan en plazas. ¿Hay temor en el sector?

-Es un riesgo importante. Los hoteleros siempre hemos reclamado que haya igualdad, una legislación que ordene las viviendas turísticas porque si tienen poca calidad se perjudica la imagen de la ciudad. Hay mercado para todos y clientes para todos los niveles. Los hoteles no nos estamos viendo tan afectados, quizás porque no estamos en la situación de crisis de hace unos años.

-Las viviendas de uso turístico le están quitado cuota de mercado a los hoteles, por ejemplo, en turismo familiar. Para un matrimonio con dos o tres hijos es más práctico alquilar una casa que coger dos habitaciones en un hotel.

-Eso es adaptar la oferta a la demanda. Nosotros, por ejemplo, estamos convirtiendo y adaptando varias habitaciones para familias y otros hoteles en la ciudad también lo están haciendo. Lo que más me apasiona del sector turístico es la movilidad continua en la oferta. Somos observadores e intentamos sorprender a los clientes.

-Hablando de proyectos hoteleros, el de Moneo está en frente del NH pero parece que no se va a hacer nunca. ¿Cree que lo verá?

-Sería un hotel que puede sumar. Generar un entorno agradable visualmente en el centro de la ciudad es bueno. Los hoteles que están alrededor del nuestro son aliados y no competencia. En el NH hacemos eventos para 1.000 personas y no pueden dormir las 1.000 aquí porque no tenemos suficientes habitaciones. Sin los hoteles de alrededor no podríamos hacer esos eventos.

-Por centrarnos en la zona del NH, hay dos proyectos claves que no terminan de ver la luz. El primero, el Metro de Málaga...

-Espero que las obras terminen lo antes posible y podamos disfrutarlo. Su utilidad es evidente.

-... Y el segundo es el antiguo edificio de Correos. ¿Qué le gustaría que se hiciera ahí?

-Es un edificio que tiene una capacidad tremenda. Podría ser un centro comercial, un hotel, miles de cosas. Málaga genera expectativas económicas y hagan lo que hagan en ese edificio va a tener un valor interesante y por la proximidad con nuestro hotel algo nos tocará [se ríe].

-¿Qué cree que debería mejorar la capital?

-Para mí, lo más importante y donde se debe poner la máxima atención en los próximos años en infraestructuras es en el río Guadalmedina. Puede darle una calidad visual a la ciudad tremenda y que sea un elemento diferenciador.

-¿Cómo le gustaría a usted. Con agua o sin agua?

-Me gustaría que fuera soterrado. Es una zona espectacular para poder hacer parques y que la gente pudiera disfrutar del centro.