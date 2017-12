Málaga podría tener que devolver 8,3 millones del impuesto de plusvalías

La losa económica a la que podría tener que hacer frente el Ayuntamiento de Málaga tras las sentencias judiciales que excluyen el cobro del impuesto de plusvalías en las ventas a pérdida se calculan en unos 8,3 millones de euros. Esta es la cuantía que, según reconoció ayer el concejal de Hacienda y Economía, Carlos Conde, tendría que devolver el Consistorio a los contribuyentes que han formulado reclamación ante Gestrisam por entender que, conforme a las tesis marcadas por el Tribunal Constitucional, no tendrían que haber hecho frente al citado tributo.

En concreto, hasta finales del pasado mes de septiembre, el número de reclamaciones alcanzó las 2.221, a las que hay que sumar otras 978 "en suspensión de cobro", correspondientes a aquellas liquidaciones a cero ejecutadas por el Consistorio, asumiendo como cierta la información del afectado de que habían enajenados bienes inmobiliarios por un precio inferior al que en su día abonaron en su compra. Este último mecanismo fue puesto en marcha por el equipo de gobierno del PP el pasado mes de mayo.

Toda esta información salió a relucir ayer en el marco de la Comisión de Hacienda y Economía, en la que el grupo Málaga Ahora propuso que se dotase de una partida presupuestaria para 2018 con el fin de garantizar la devolución de los ingresos que, a tenor de los fallos judiciales, tuvieran que se devueltos. Ante esta proposición, Conde vino a precisar que ello no era técnicamente necesario y que las citadas devoluciones se irían realizando conforme se vayan produciendo. Asimismo, destacó la buena situación económica de las arcas municipales para responder a estos supuestos.

El punto en cuestión de la iniciativa fue alterado tras la aceptación de una enmienda. De este modo, el acuerdo final insta al Ayuntamiento a "adoptar las medidas presupuestarias oportunas" para hacer frente a este futuro escenario. Sea como fuere, la realidad es que el efecto final de las sentencias del Constitucional va a depender muy mucho del camino que finalmente tome el Gobierno central, al que la pasada semana la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamaron celeridad a la hora de tomar una decisión sobre las plusvalías. Asimismo, le demandaron que la misma fuese lo menos lesiva para las arcas municipales.

En concreto, el pasado 12 de diciembre la Comisión de Hacienda de este ente, por unanimidad de sus integrantes, acordó reclamar al Gobierno que afrontase la modificación del impuesto de Plusvalías, dando encaje a las recientes sentencias judiciales. Todo ello en la necesidad de eliminar la situación "de inseguridad jurídica" en la que se encuentran las corporaciones locales, desconocedoras aún del posible impacto económico que tendrá sobre sus arcas la adecuación del tributo.

De otro lado, salió adelante una nueva moción instando al Gobierno central a que modifique las condiciones de jubilación anticipada para los camareros y camareras de piso, reconociéndose las enfermedades profesionales producidas durante el desarrollo de su actividad laboral, entre ellas artrosis, lumbalgia, fibromialgia o tendinitis. El concejal socialista de Turismo, José Carlos Durán, recordó que el crecimiento del sector turístico "no se corresponde con la subida que experimentan los salarios que, en el caso de las camareras de piso, no sólo no han crecido sino que han empeorado".