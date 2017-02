Málaga diseña un presupuesto de 750 millones, con un subida del 3%

Casi a cuentagotas, el equipo de gobierno del PP empieza a dejar entrever las dimensiones del presupuesto municipal para este año. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, avanzó ayer que la cifra global alcanzará los 750 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto a las cuentas del ejercicio pasado. Las mismas se han visto prorrogadas ante la incapacidad del Ejecutivo local de sacar adelante las nuevas previsiones antes de finalizar el ejercicio. Esta circunstancia hace que haya que esperar al menos a marzo para que el Pleno dé luz verde inicial al presupuesto.

El edil de PP explicó que en este momento el documento está siendo fiscalizado por la Intervención municipal. Más allá del montante consolidado, Conde no aportó más detalles, exponiendo la imposibilidad aún de precisar el valor final de las inversiones para 2017. "Como se confecciona de forma consolidada hay organismos como la Gerencia de Urbanismo o empresas como la EMT o Emasa que hacen inversiones e incluso con recursos propios y hasta que no lo terminemos de consolidar no lo sabemos con exactitud, pero va a crecer", dijo al ser preguntado por ello. En 2016, la consignación final alcanzó los 62,8 millones de inversiones reales.

La que sí podría crecer es la partida destinada a Limasa, que el año pasado alcanzó los 89 millones de euros. Este crecimiento estaría vinculado a la anulación del desfase que presenta la empresa mixta y que ha de ser cancelado antes de que finalice su funcionamiento. Cabe recordar que el mes de agosto pasado, tras aprobar una modificación de crédito, ya se destinaron 17,6 millones para es fin, quedando pendientes al menos otros 5,4 millones.

A la espera de que se concreten las cifras, el también portavoz del PP incidió en que la apuesta es la de impulsar las políticas sociales, al tiempo que informó de que una de las novedades que se quiere incorporar es que el anexo permita conocer en detalle el presupuesto por programas. A modo de ejemplo aludió a la Feria, de manera que no sólo se recojan las partidas de Servicios Operativos, sino que se añadan los gastos derivados, por ejemplo, de la Policía Local. A su juicio, ello supondrá "una mayor transparencia" , y que "permitirá hacer un seguimiento sobre el gasto en cada uno de los programas y en la ejecución de los mismos".

Sobre la aprobación de las cuentas, Conde dijo que Economía e Intervención trabajan a la vez "para que no sean pasos estancos sino que primero pasa por el área, después lo fiscaliza Intervención, va a Junta de Gobierno Local, a comisión informativa y posteriormente a Pleno". Con ello se quiere que la próxima semana se apruebe de manera provisional los estados de ingresos y gastos de cada una de las entidades dependientes. Respecto a la negociación con la oposición, Carlos Conde ha indicado que los "pocos flecos que pueda haber" con Ciudadanos, socio de investidura del PP, "son totalmente salvables", añadiendo que se están estudiando las propuestas planteadas en diciembre por el PSOE. Sobre el resto de grupos, Málaga para la Gente envió sus propuestas el pasado miércoles mientras que Málaga Ahora aún no lo ha hecho.