Málaga espera batir un récord este verano en número de contrataciones

El verano es el mejor momento del año laboral en una provincia como Málaga. La temporada turística está en sus meses de máximo esplendor y a eso hay que sumarle las rebajas, así como la actividad comercial normal de una provincia que es la sexta de España con más población. Es una buena época para conseguir un contrato, hasta el punto de que la consultora de recursos humanos Randstad publicó ayer su informe sobre previsiones de contratación en verano y éste señala que Málaga batirá este verano su récord histórico con 25.600 contratos, un 14,2% más que en el verano de 2017.

La evolución de contratos en Málaga en la temporada veraniega ha sido creciente en los últimos años pues no hay que olvidar que, aunque ha habido crisis económica general, ésta no solo no se ha sentido en el turismo sino que se han alcanzado cotas históricas en número de turistas. Según la información aportada por Randstad se han superado los 20.000 contratos en los tres últimos años -2016, 2017 y la previsión para 2018- y este año se espera duplicar el número de acuerdos laborales suscritos en 2010, cuando se llegó a 14.000.

Las empresas exigen experiencia previa, idiomas o una actitud positiva

Pese al fuerte tirón de Málaga, curiosamente esta provincia no liderará la contratación en Andalucía sino que lo hará Cádiz con 25.940 contratos, un 16,9% más. En tercer lugar estará Sevilla con 24.050 contratos previstos y la última será Jaén con 8.905. En total, esta empresa de recursos humanos confía en que se harán 126.620 contrataciones en Andalucía para la campaña de verano, un 12,5% y también récord histórico. La perspectiva es también favorable en el resto del país, con aumentos de contratos en todas las comunidades autónomas, siendo Andalucía la que tendrá mayor volumen.

El verano es positivo para el mercado laboral, pero también tiene sus inconvenientes. El primero y más evidente es que los contratos son temporales y culminan cuando acaba la temporada, lo que se traduce en esos fuertes vaivenes tanto en el índice de paro registrado del Servicio Andaluz de Empleo como en la Encuesta de Población Activa. El segundo es que los puestos que se buscan son principalmente relacionados con el sector servicios, mientras que otros sectores no tienen tanto tirón.

En el caso de la temporalidad, Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, señala que "la campaña de verano, al igual que la de Navidad o Semana Santa, es un momento idóneo para aquellos profesionales que quieren conseguir su primer trabajo o para aquellos que busquen reincorporarse de nuevo al mercado laboral, y el trabajo temporal es una herramienta clave en estos casos", a la vez que recuerda que "debemos destacar que dos de cada cinco contratos indefinidos provienen de uno temporal. Además, este tipo de contrataciones pueden prolongarse y aumentan la empleabilidad de los candidatos de cara a buscar nuevas oportunidades laborales". Al margen del verano, hay que señalar que el 95% de los contratos que se firman en Málaga son temporales durante todo el año e incluso hay personas que suman más de 20 contratos anuales porque están trabajando durante poco tiempo en un mismo sitio o en varios.

Los puestos más demandados son los habituales. Los camareros están muy cotizados y, según el estudio de esta empresa, el podio lo completan el personal para aeropuertos y los cocineros. Dependientes para las tiendas en rebajas, transportistas, repartidores y personal de logística -gracias al boom de la venta por internet- o profesionales relacionados con el ocio y el entretenimiento también tienen mucho tirón. Las empresas piden experiencia previa en un puesto similar, conocimiento de idiomas, capacidad comercial, tener una actitud positiva y saber trabajar en equipo.