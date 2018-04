Málaga tendrá la mayor granja de criptomonedas 'renovables'

La granja de minería de criptomonedas (monedas virtuales) con energías renovables más grande de España, que contará con 3.000 servidores informáticos para generar estas formas de pago, se construirá en Málaga, según anunció ayer su empresa promotora, Cryptosolartech. La compañía quería que el proyecto fuese "verde" y se ha decantado por la energía fotovoltaica en un sistema que funcionará las 24 horas del día, ha explicado a Efe su cofundador, Alain Aguirre, que ha explicado que han firmado un contrato con una empresa sevillana ese tipo de suministro energético.

Añadió que crece la conciencia sobre este método de pago, con ventajas que cree claras como que estas criptomonedas están abiertas a cualquier persona, no se exige requisitos para abrir una cuenta que denominan cartera, las operaciones son muy rápidas -no más de 10 minutos- y la comisión no excede el 0,20%. Este sistema de monedas virtuales está "totalmente descentralizado" y no existe ninguna autoridad que "pueda regularlo", según Aguirre, que precisa que existe un programa digital donde se programó un código con unas normas y se produce autorregulación.

Este sistema está descentralizado y no existe autoridad que "pueda regularlo"

Al no existir regulación, estas monedas no pueden ser ni congeladas, ni robadas, ha sostenido el representante de la empresa, quien ha asegurado que al ser tan novedoso tiene "vaivenes en su valor", pero "en cuanto se vaya implementando tendrá un valor estable". Aunque parezca un sistema difícil de entender, desde Cryptosolartech han explicado que es "un método sencillo y que si manejas internet es fácil de entenderlo".

Alain Aguirre resaltó que este método de pago alternativo permite comprar cualquier producto en Microsoft, en Purse.io -pasarela entre Amazon y las criptomonedas- o comprar billetes de avión en Expedia.