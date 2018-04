Málaga sumó 11.800 parados más pese a la celebración de la Semana Santa en marzo

El primer trimestre es el peor del año para el mercado laboral malagueño porque los meses de enero y febrero suelen ser los más bajos en materia turística. Hace frío, hay muchos hoteles y restaurantes cerrados y Málaga vive del sector servicios. En 2018 la Semana Santa cayó en marzo y eso animó las contrataciones, pero no ha sido suficiente para no firmar un pésimo trimestre. La provincia contabilizó 169.200 desempleados en los tres primeros meses del año, lo que supuso un incremento de 11.800 personas respecto al final de 2017, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística. La buena noticia es que en el primer trimestre de 2017 había, según esta encuesta, 200.400 parados en Málaga, por lo que habría 31.200 desempleados menos que hace un año.Por otra parte, la EPA indica que Málaga tenía a finales de marzo 596.300 personas ocupadas, 5.400 menos que en diciembre. En el cuarto trimestre de 2017 se rebasó la barrera psicológica de los 600.000 ocupados por primera vez desde el verano de 2008. Ahora se está de nuevo por debajo de esa cota, aunque las perspectivas son positivas si se analiza el comportamiento, por ejemplo, del año pasado. En el primer trimestre de 2017 había 564.400 personas ocupadas en Málaga -tras sufrir un descenso similar al actual respecto a diciembre de 2016- y se pasó a tener 593.700 en el segundo trimestre. Si se mantuviera esa tendencia y se pudieran contabilizar otros 30.000 ocupados, se superaría en el segundo trimestre de 2018 los 625.000 ocupados, una cantidad que no se observa desde el cuarto trimestre de 2007. Pero eso son, por ahora, meras elucubraciones. Habrá que esperar a julio para conocer los resultados del segundo trimestre de la EPA. Lo que sí es seguro es que los datos serán mejores: habrá más ocupados y menos parados porque se estará en el inicio de la temporada alta turística.

La mayoría de ocupados están lógicamente en el sector servicios (491.500), pero este segmento es el que se ha dado el gran varapalo con una pérdida de 18.000 trabajadores. La construcción ha ganado cerca de 9.000 ocupados hasta los 50.600, la industria se mantiene y la agricultura experimenta un considerable ascenso de 3.000 personas.

Si se suma el número de ocupados y de parados se obtiene la población activa, es decir, el número de personas con más de 16 años que quiere trabajar. La población activa en Málaga ha sido tradicionalmente alta porque es una provincia muy dinámica desde el punto de vista laboral y atrae a ciudadanos tanto de otros municipios de España como del extranjero. El volumen más alto se alcanzó en el segundo trimestre de 2015 con 820.900 activos, una época de negativo recuerdo porque había en torno a 250.000 parados. Málaga cerró el primer trimestre con 765.500 activos, 6.400 más que en diciembre y el dato más alto desde el verano de 2016.

La tasa de paro es uno de los elementos más valorados por los economistas a la hora de estudiar y comparar el mercado laboral. En Málaga está ahora en el 22,1%, casi un punto y medio más que en diciembre y cuatro puntos menos que hace un año. Málaga tiene una tasa 5,4 puntos superior a la media nacional, por lo que queda mucho camino por recorrer.