Málaga tiene ahora 42.500 pensionistas más que al inicio de la crisis económica

El Instituto Nacional de Estadística publicó en octubre del año pasado el informe Proyecciones de población 2016-2031 y las estimaciones eran preocupantes para el conjunto nacional y para Málaga, como ha ratificado ahora la OCDE. El INE señalaba que en 2016 había 1,63 millones de habitantes en la provincia malagueña y que en 2031 habría 1,74 millones. El crecimiento, en volumen, no es especialmente llamativo pero sí el hecho de que en 2016 el 16,9% de los residentes en la provincia tenía más de 65 años y se espera que alcance el 24,6% en 2031. Dicho de otra forma, se prevé que dentro de apenas 14 años uno de cada cuatro malagueños tenga más de 65 años. Otra cosa es que, viendo el comportamiento de la hucha de las pensiones y el envejecimiento general, se pueda un malagueño jubilar a los 65 años en 2031. Todo apunta a que habrá que trabajar y cotizar más tiempo.

Aunque al hablar de pensionista lo primero que siempre viene a la cabeza son las personas jubiladas, no son las únicas a las que el Estado debe pagar mensualmente una renta. Los jubilados representan el peso más importante, pero también se cobran pensiones por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares.

Los pensionistas malagueños cobraron en noviembre, de media, 847,5 euros, 12 euros más que en el mismo mes del año pasado y 163 euros más que en noviembre de 2008. En este caso también ha habido siempre una progresión al alza en el entorno de los 15 euros. No obstante, la provincia no está precisamente a la cabeza en ingresos. De hecho, es la cuarta provincia andaluza en cuanto a prestación media, por detrás de Cádiz, Sevilla y Huelva. Por otra parte, la pensión media en España el mes pasado estaba fijada en 925,8 euros, 78 euros sobre la media malagueña.

La hucha de las pensiones está prácticamente vacía en España y la Seguridad Social ha tenido que financiarse para poder pagarlas el año que viene. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar además un informe en el que se estima que el 77% de los residentes en España estarán jubilados en 2050, lo que supondría la segunda mayor tasa de dependencia del mundo siendo solo superada por Japón y, en este río revuelto, las entidades financieras están publicitando sus planes de pensiones para captar al mayor volumen de clientes posible. El número de pensionistas crece cada año y Málaga no es una excepción, hasta el punto que ahora hay 42.451 pensionistas más en esta provincia que al inicio de la crisis, en el año 2008. También cobran 163 euros más al mes que hace una década, aunque se está por debajo de la media nacional.

Jubilados cada vez más 'jóvenes' y activos

Los jubilados de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 20 ó 30 años. Viajan, van al gimnasio, hacen rutas, hacen voluntariado en acciones sociales... Se encuentran mejor, gozan de una relativa buena salud y no quieren encerrarse en sus casas a ver pasar el tiempo. La obra social La Caixa acaba de publicar un estudio llamado Retrato de un jubilado en España, en el que se señala que el jubilado medio es una persona retirada hace más de ocho años al cumplir los 62 años. Indica que "es una persona activa, socialmente conectada, habituada al uso de la tecnología y que ha planificado correctamente su situación financiera como para no preocuparse por el dinero. Además, se encuentra en buen estado de salud para disfrutar de su tiempo libre dedicándose a su familia y a sus aficiones". En este sentido, el 39% afirma, por ejemplo, que dispone de otros ingresos además de la pensión por jubilación.