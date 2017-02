Málaga pondrá cámaras de vídeo para grabar las infracciones de tráfico

El viaje que el concejal de Nuevas Tecnologías y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, hizo en septiembre del año pasado a la ciudad israelí de Tel Aviv empieza a tener las primeras consecuencias prácticas. El conocimiento que el edil tuvo del sistema de gestión de tráfico de esta capital ha servido al Consistorio malagueño para buscar el modo de mejorar la vigilancia y el control ante las infracciones de tráfico. Para ello, a modo de prueba piloto durante un periodo de unos cuatro meses, quiere instalar tres dispositivos audiovisuales capaces no solo de fotografiar y grabar en vídeo las posible irregularidades, al objeto de que sirvan de prueba, sino también generar las denuncias y los informes necesarios.

Para poner en marcha esta acción, el equipo de gobierno del PP acaba de abrir una convocatoria pública de patrocinio, de manera que sea una empresa privada la que aporte todo el material necesario para desarrollar esta experiencia piloto. En el supuesto de que el resultado sea satisfactorio, la idea del Consistorio, según Cortés, será la de abrir una licitación para la contratación del sistema.

La apuesta inicial pasa por la colocación de dos de estos dispositivos en dos calles de la capital, que la empresa que asuma el patrocinio deberá elegir entre las calle Ayala, Gustavo Pittaluga (en Teatinos, cerca de la Ciudad de la Justicia) y Lili Álvarez (en la zona de Parque Litoral). Y a estos hay que sumar otro que irá instalado en un vehículo patrulla que aportará el Ayuntamiento.

Este, de acuerdo con las explicaciones de Cortés, funcionará de manera parecida a como lo viene haciendo el coche que usa la Policía Local para multar a los vehículos que están, generalmente, en doble fila. Sobre el particular, el edil de Seguridad aclara que una particularidad es que el nuevo dispositivo amplía a tres el número de cámaras, de manera que "no hay forma de escaparse". "Hay muchos que ante el temor de que pase el coche de la Policía Local lo que hacen es levantar el maletero para que no les pueda fotografiar la matrícula, pero este nuevos dispositivo incluye otra cámara que toma imágenes de la parte delantera de coche y del lateral", explicó.

El pliego que detalla las características de lo que busca el Ayuntamiento incide en que debe tratarse de un equipamiento que, "de manera automática y a través de una plataforma basada en vídeo" sea capaz de detectar y registrar infracciones de tráfico como el traspaso de marcas longitudinales continuas, la utilización de dispositivos de telefonía móvil, la circulación por el arcén, el incumplimiento de las señalizaciones de tráfico, los cambios de dirección y/o de sentido no permitidos, la circulación de vehículos por el carril bus y el estacionamiento no permitido. Y ello incluye la acera, la doble fila, los pasos de peatones, las paradas de autobús, las plazas reservadas para minusválidos o para los vehículos eléctricos...

"El sistema es el que detecta la infracción y graba un vídeo "de los quince segundos anteriores a la infracción y de los quince segundos de después; de esa manera el infractor no puede poner excusas". Una vez detectada la incorrección, el dispositivo pasa la información al centro de gestión de la Policía, el mismo que trata la información de los radares y los accesos al Centro.

A cambio de esta aportación, la empresa que asuma el patrocinio tendrá derecho "a difundir esa condición en su propia publicidad, así como el derecho al uso gratuito del logotipo y el nombre comercial en los elementos propios de las actividades patrocinadas".