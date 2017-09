Málaga se postula como puerto de temporada para Royal Caribbean

La naviera Royal Caribbean, una de las más importantes a nivel mundial y la que posee la flota más moderna del mercado, visitará el puerto de Málaga para valorarlo como base estable de sus cruceros, por lo que el trabajo continuo en la promoción de la Costa del Sol como destino estratégico en el turismo de cruceros va adquiriendo sus frutos. El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, afirmó que desde Turismo Costa del Sol, "en unión siempre con el Puerto de Málaga, la Terminal de Cruceros y el propio Ayuntamiento de la capital, venimos trabajando de forma constante y muy seria con los responsables de Royal Caribbean, tanto en misiones comerciales como en ferias especializadas y otras acciones de promoción".

Asimismo, Bendodo se mostró, según explicó en un comunicado, "confiado en el potencial de nuestro puerto como base estable para los cruceros de Royal Caribbean". Es más, no será la primera vez que alguno de los cruceros de la compañía Royal Caribbean paren en las aguas de Málaga. En 2009, el Navigator of the Seas efectuó escalas regulares con inicio y fin en el puerto de Málaga.

El éxito de la apuesta seguramente fue decisivo para que durante los años 2010 y 2013, en los meses de junio a noviembre, nada menos que el Adventure of the Seas, con 311 metros de eslora y con una capacidad para 3.838 pasajeros y 1.185 miembros de tripulación, hiciese base en el recinto portuario de la capital de la Costa del Sol.

La acogida de cruceros es una de las grandes apuestas de Turismo Costa del Sol en su línea por abrir nuevos modelos turísticos para el destino. "El segmento de cruceros es una de las líneas estratégicas que trazamos para ampliar el abanico de posibilidades turísticas de la provincia de Málaga. Tenemos un mar que nos acompaña y somos un enclave estratégico para el desarrollo del turismo en el extremo occidental del Mediterráneo", valoró.

En este punto, Bendodo subrayó el aporte de valor que supone la espléndida conectividad de la provincia de Málaga, "que permite que, a partir del puerto, se extienda un abanico incalculable de posibilidades para los viajeros que hagan escala en la Costa del Sol, desde la propia provincia hasta el resto de Andalucía", apuntó.

Por último, hizo hincapié en el "factor clave" que, a su juicio conforma la colaboración institucional con respecto a la apuesta por el puerto de Málaga como referencia para el turismo de cruceros. "Esta bonanza no sería posible sin la colaboración de las administraciones e instituciones que, en una plausible demostración de responsabilidad por el bien común, estamos en continuo contacto, formando un equipo de trabajo que rema en la misma dirección en todas y cada una de las acciones encaminadas a la promoción turística de la Costa del Sol, en este caso, en materia de cruceros", afirmó.