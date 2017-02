"Málaga es una potencia nacional y debemos ser los primeros en creerlo"

Es una de las personas mejor preparadas de la provincia porque, gracias a su trabajo y continua presencia en la escuela de negocios Esesa, ha realizado másters y cursos de varias materias, además de su licenciatura en Económicas en la Universidad de Málaga. Con una sonrisa perenne y gran amabilidad, dirige una escuela que en 2018 cumplirá 30 años y por la que han pasado centenares de directivos.

-¿En qué momento se encuentran las escuelas de negocio en general tras una crisis tan larga?

-Nosotros, por nuestra dimensión, hemos conseguido seguir posicionados en el mismo lugar en el que estábamos, pero la crisis económica ha afectado a todos los sectores. Se ve aminorado el poder adquisitivo de las familias y el desempleo crece, siendo la formación una de las variables que se ven afectadas a escala personal y mucho más a escala empresarial.

-¿Por qué esa diferencia?

-A título personal, se ha visto menos afectado porque la formación se ha considerado como una herramienta alternativa en momentos de desempleo, pero las empresas, cuando hay crisis, recortan la comunicación, marketing y publicidad y la formación. Las empresas creen que la formación es un gasto y realmente es una inversión que puede aportar mejores resultados.

-El eterno debate, porque se supone que para salir de una crisis habría que comunicar más, vender mejor y tener personal preparado.

-Sí, pero lo hacen por un concepto que trabajamos mucho en las escuelas de negocio que es saber diferenciar lo que es un gasto, un coste y una inversión.

-¿Apuestan más por la formación los jóvenes directivos y empresarios que han hecho cursos en escuelas de negocios?

-En el momento en el que una persona se incorpora a una formación de estas características suele haber mucha fidelidad.

-¿Cuál es el perfil del alumno en esta escuela?

-Tenemos dos. El recién titulado universitario y el executive, un profesional, directivo o empresario. Nosotros en particular vamos muy dirigidos a mandos intermedios de las pymes.

-¿Sigue siendo el MBA lo más demandado?

-Estamos diversificando la formación porque cuando un profesional se especializa en un ámbito de conocimiento quiere luego reciclarse. El MBA Executive está consolidado y vamos a celebrar la 27 promoción, así como los relacionados con los ámbitos tributarios, financieros o fiscales. No obstante, hemos introducido nuevos programas en el ámbito farmacéutico y tenemos una apuesta muy importante con el sector agroalimentario, que es una de las principales industrias en Málaga. En este programa agroalimentario hemos estado trabajando casi un año con la Diputación de Málaga porque entendemos que para ser más competitivos hay que estar preparado y eso es, además de conocer el sector y el entorno, tener unos conocimientos y habilidades que permitan formar parte del crecimiento del sector.

-Muchas veces se contrata a directivos de fuera de Málaga. ¿Están mejor preparados?

-Málaga tiene magníficos profesionales y hay que quitarse ese complejo. Nos lo tenemos que creer, sobre todo cuando vienen empresas de fuera para llevarse a gente de aquí. Tenemos que quitarnos el complejo del localismo y pensar que somos una de las mejores provincias de España. Si somos una gran capital a escala nacional en términos económicos, de tecnología, creación de empresas o generación de talento tenemos que creérnoslo y quitarnos ese estereotipo de que somos una pequeña capital. Málaga es una potencia nacional y nosotros debemos ser los primeros en creernos que eso es así y seguir trabajando, porque somos un referente empresarial, tecnológico o turístico. Tenemos empresas, profesionales y talento suficiente como para poder atraer gente de fuera y evitar que se vayan los de aquí.

-Sin embargo, el 75% de la economía malagueña depende del sector servicios y el turismo y hay muchos puestos de baja cualificación, mientras que jóvenes muy preparados tienen que emigrar.

-El sector servicios hay que profesionalizarlo mucho más de lo que está. Por otra parte, el desempleo juvenil no se produce solo en Málaga sino que es un lastre en Andalucía.

-El paro juvenil está en torno al 50%.

-Queda muchísimo por hacer. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo y poner en valor la formación que tienen nuestros jóvenes universitarios y de otros perfiles. Las empresas tenemos que luchar para darles oportunidades a los jóvenes y funciones acorde a su formación.

-Tirar de becarios que acabaron la carrera hace años es el pan nuestro de cada día, por no hablar de contratos temporales por horas. La propia Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, pidió hace unas semanas en Fitur más implicación empresarial para generar empleo estable y de calidad.

-Han sido años muy duros. El tejido empresarial no puede resolver en tres días una crisis de ocho años, todo va a llevar su tiempo. Se está ganando confianza empresarial, pero ha sido una crisis muy fuerte. La corresponsabilidad entre empresa y administración pública es vital para alcanzar la mejora en las garantías salariales.

-Málaga tiene uno de los salarios medios más bajos de España y de Europa.

-Eso es un grave problema, porque estamos perdiendo poder adquisitivo y hay que tomar cartas en el asunto. Eso afecta al consumo. En la economía familiar de Málaga o trabajan los dos miembros o es insostenible. Hay que invertir en las personas, bien con mejoras salariales o con mejoras en su competencia a través de la formación para que las empresas sean más eficientes. Las personas son las que llevan a las empresas a los buenos resultados. Si no se invierte en ellas o se van o no están contentas y no producen igual.

-Ahora hay expertos que defienden esa inversión en recursos humanos y otros que señalan que la tecnología va a provocar la desaparición de profesiones.

-Pero aparecerán otras. La tecnología va a provocar que aparezcan nuevos puestos de trabajo y hay que tener personas bien formadas para eso. Lo que no podemos hacer es quedarnos en el sillón de nuestra casa. Hay que reciclarse, formarse, mirar con perspectiva qué se va a necesitar dentro de cinco años. La tecnología está generando muchos puestos de trabajo, pero distintos.

-Se puso de moda el community manager y ahora ya lo es casi cualquiera.

-Todos somos ya community manager de nosotros mismos e incluso de las empresas. Forma parte de la actividad cotidiana, pero el community manager también se ha tenido que profesionalizar y ha pasado a ser un asesor con muchas más herramientas y conocimiento. El community manager de hace cinco años no tiene nada que ver con el de hoy. Si ese de hace cinco años se hubiera quedado estancado estaría en el desempleo.

-Hablando de profesiones nuevas vemos a los youtubers, gente que se graba en vídeo haciendo todo tipo de cosas y muchos viven de ello, algunos incluso cobrando fortunas.

-La tecnología ha cambiado incluso los modelos educativos. Los de hace 10 años no se parecen a los de ahora. Eso tiene muchas ventajas si se utiliza correctamente porque te abre un abanico de oportunidades tremendo. Nosotros nos tenemos que adaptar y nuestros hijos estudian de otra manera. Al mío no le hables de Google, si quiere conocer una recreación de una batalla lo busca en Youtube y conoce todos los personajes. La empresa tendrá que utilizar este canal en detrimento de otros.

-Parece claro que el que se quiera alejar de la tecnología se va a quedar fuera de juego.

-Eso está clarísimo. Las nuevas tecnologías van a un ritmo mucho más rápido que las empresas.

-Hay personas que quieren cortar con todo agobiados con tanto whatsapp y Facebook.

-El problema no es la tecnología sino que hay características personales. Un profesional tiene que identificar cuándo hay que enviar una información a una persona por Whatsapp, por correo o hay que llamarla por teléfono, así como los momentos y horas del día. Como persona igual, hay que saber cuándo hay que estar atento al teléfono o haciendo otra cosa. Las nuevas tecnologías no te pueden condicionar la vida.

-Hay gente que no puede vivir sin mirar el móvil cada minuto.

-Está claro que hay algo que estamos haciendo mal.

-Hay más mujeres que hombres en la universidad y suelen sacar mejores notas. ¿Qué porcentaje hay en Esesa?

-Normalmente hay paridad e incluso en los programas Executive hay una tendencia creciente en los últimos años, habiendo hasta promociones con más mujeres que hombres.

-Se ven pocas mujeres directivas y empresarias.

-La mujer sí llega a puestos directivos pero nuestro punto de partida es muy bajo. La mujer lleva insertada en el mercado laboral desde hace apenas 40 años y todo necesita su tiempo. En Málaga hay directivas importantes, pero nos queda mucho por hacer.

-¿Es machista el mundo empresarial?

-El machismo no depende de una empresa sino de la persona que esté al frente. Sigue habiendo profesiones más masculinas, pero si hay un directivo que tiene una capacidad intelectual tan pobre como para limitar un empleo por sexo, esa empresa tiene un problema gordísimo. Desgraciadamente sigue habiendo casos.

-Se habla mucho de la conciliación y la mujer suele ser la más afectada.

-Uno no concilia con su familia sino con su vida. Si no tienes familia no quiere decir que no tengas derecho a conciliar. Puedes tener aficiones o tumbarte en tu sofá. Todas las empresas tenemos que intentar tener horarios más conciliadores, pero que cada trabajador concilie con lo que quiera. Las empresas siempre queremos responsabilizar a las Administraciones Públicas pero también tenemos que adaptar nuestros modelos productivos para tener horarios más conciliadores. Es un tema de implicación empresarial. Creer que las empresas la hacen las personas y tener un clima laboral que se traduzca en mejorar los resultados empresariales.

-Rajoy propuso adelantar el horario una hora. ¿Qué le parece?

-Las empresas tenemos que buscar el equilibrio entre la vida profesional y personal de los trabajadores. El Gobierno no nos tiene que decir hasta qué hora tenemos que trabajar. Una persona no puede estar todos los días trabajando hasta las 20:30 o las 21:00. Pero no solo como trabajador. Como ciudadano también tenemos que entender que un proveedor puede acabar su trabajo a las cinco o las seis y si hay que hacerle un pedido habrá que hacerlo antes de esa hora. Todos tendremos que trabajar con un objetivo común.