Málaga tiene un problema de piel

El índice de radiación ultravioleta en Málaga es alto y se acentúa aún más en verano. Por eso los dermatólogos -parafraseando el lema de una campaña europea- advierten que la provincia, como el resto de Andalucía, tiene un problema con el cáncer de piel. El eslogan no pretende alarmar, sino prevenir. Las razones del mensaje de los especialistas es simple: en estas latitudes del sur, la tasa de melanoma -que el es tumor dermatológico más agresivo- duplica a la del resto del país. Mientras en España el número de casos es de 9,7 por 100.000 habitantes al año, en la Costa del Sol asciende a 17,5. Además, va en aumento debido al aumento de la esperanza de vida y, según advierten los profesionales, a la tendencia a "excesiva exposición al sol para estar bronceado".

El responsable de Dermatología del Hospital Regional, Leandro Martínez, aclaró que si bien el melanoma "representa el 10% de los cánceres de piel detectados, es el responsable de más del 90% de las muertes" por estos tumores. La advertencia fue hecha tanto por el centro sanitario como por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). El mensaje se lanzó con motivo del Día Mundial del Melanoma. Aunque existe una predisposición genética, "el principal factor de riesgo de este tipo de tumores es el acúmulo de quemaduras por exposición al sol", explicó Martínez. En la provincia cada año se diagnostican unos 5.000 casos de cáncer de piel, de los que más de 300 son melanomas.

Los dermatólogos insisten en que es un tumor evitable. "La detección precoz es útil, pero no deja de ser un fracaso ya que lo mejor es no desarrollar nunca un cáncer de piel", insisten. De ahí la campaña Euromelanoma para sensibilizar en la prevención con lemas como Un minuto vale una vida o Dale la espalda al cáncer de piel. Porque de eso se trata. De concienciar a la población de la importancia de vigilarse los lunares. "Según diferentes estudios, la mejor manera de facilitar el diagnóstico precoz del melanoma y reducir significativamente las tasas de mortalidad por esta causa es la autoexploración. Desde nuestra sociedad abogamos por realizar una autoexploración varias veces al año que nos permita detectar si algún lunar ha cambiado de forma, tamaño o color y, si es así, consultar al dermatólogo para asegurarse que no hay algún problema", apuntó el coordinador nacional de la campaña, Agustín Buendía.

En la página web de Euromelanoma http://www.euromelanoma.org/spain es posible solicitar la cita con un dermatólogo para revisión de los lunares y puede obtenerse información de interés, como conocer el nivel de riesgo en función de la respuesta a una serie de preguntas concretas o aprender a realizar una autoexploración de la piel. Del 11 al 15 de junio, los dermatólogos de la AEDV harán revisiones gratuitas. Los interesados pueden solicitar esta cita a través de la página web o del teléfono 91 543 45 35.