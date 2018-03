Málaga programa varias actividades para recibir al crucero más grande del mundo

El Symphony of the Seas, buque insignia de la compañía Royal Caribbean, atracará en el puerto de Málaga el próximo martes, 27 de marzo, una fecha que marcará una jornada histórica en la capital. Por ello, la ciudad y el puerto han desarrollado un programa de actividades para recibirlo, ya que la ciudad acoge la presentación mundial del buque insignia de la compañía norteamericana Royal Caribbean. La naviera norteamericana ha elegido Málaga para la presentación mundial de su nuevo buque, siendo el primer puerto de escala tras salir del astillero STX France y convirtiéndose, en un periodo de 48 horas, en el único recinto portuario que habrá recibido a los cuatro grandes buques de la compañía, todos ellos pertenecientes a la clase Oasis.

Por ello, con motivo de esta esperada visita, el puerto y la ciudad han aunado sus esfuerzos para conmemorar la llegada del Symphony of the Seas, mediante la coordinación de un programa de actividades que permitirá hacer partícipes de este día a los ciudadanos y a todos aquellos visitantes que se acerquen a los muelles portuarios el próximo martes. El Symphony of the Seas prevé su llegada al puerto a partir de las 6:00 del próximo martes, momento en que atracará en la Terminal A de cruceros, situada en la zona de Levante. Durante la jornada, los representantes institucionales, junto a la Agencia Marítima Condeminas -empresa consignataria del buque-, realizarán el intercambio de placas conmemorativas con el capitán en una recepción celebrada a bordo.

Por otro lado, las instituciones organizadoras del puerto y la ciudad y la compañía Royal Caribbean han desarrollado un importante evento social que tendrá un enfoque solidario, con el objetivo de que los ciudadanos sean partícipes de esta jornada tan especial, como ya lo hicieron con la primera escala del Oasis of the Seas en 2014. En concreto, la zona de Levante se convertirá en un espacio lúdico al que podrán acercarse todas aquellas personas que deseen disfrutar de este día en nuestro puerto y en el que están previstas diversas actividades. El concierto de Mr. Propper, en colaboración con el Festival de Cine de Málaga; animación para los más pequeños, foodtrucks y photocall serán algunas de las iniciativas. De igual modo, han precisado que hay un "aliciente muy interesante", ya que se podrá tener la oportunidad de participar en el sorteo de un viaje a bordo del Symphony of the Seas para dos personas ofrecido por Royal Caribbean, mediante la adquisición de papeletas en la zona de Levante durante la jornada.

El 100% de la recaudación por la venta de las mismas irá destinada a la Fundación Andrés Olivares, organización dedicada a prestar apoyo a pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas y a sus familias demostrando, así, que Málaga es una ciudad acogedora pero también solidaria. El Symphony of the Seas permanecerá atracado en el puerto de Málaga hasta las 22:00, momento en que partirá hacia su próximo destino. Una vez que el buque se aleje por la bocana del recinto, el puerto y la ciudad lo despedirán con fuegos artificiales.