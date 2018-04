Málaga volverá a ser en 2018 la provincia andaluza con mayor crecimiento económico

Málaga se mantiene como la provincia andaluza más dinámica en materia económica. En los últimos ejercicios ha liderado el crecimiento del Producto Interior Bruto en la comunidad y mantendrá ese impulso en 2018. Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja, ha presentado esta mañana su último informe trimestral en el que estima que el PIB malagueño se elevará un 3,1% en 2018, cuatro décimas por encima de la media nacional y regional. En 2017 el incremento fue del 3,3%, el mayor de Andalucía igualado con Cádiz, y también por encima de la media española y andaluza.

Felisa Becerra, coordinadora del informe, ha destacado el impulso del turismo y de la construcción a lo largo de 2017 y sus buenas perspectivas para este 2018. También han sido claves el aumento de la demanda interna y el aumento de las exportaciones. "Málaga se está mostrando muy dinámica en materia de empleo", ha subrayado Becerra. De hecho, estos expertos piensan que la tasa de paro andaluza acabará en un 23,7% en Andalucía este año y Málaga ya está en el 20%.

No obstante, Becerra ha recordado que "el turismo no puede crecer de forma infinita" y apostó por mejorar "la calidad y diferenciación" de la Costa del Sol en un año en el que, presumiblemente, no se volverá a batir el récord de turistas por la tímida recuperación de otros mercados competidores como Turquía, Túnez, Egipto o Grecia.

A escala andaluza, Analistas ha aumentado una décima la previsión de crecimiento para 2018 hasta el 2,7% por, apuntan, "el mayor impulso de la demanda interna".