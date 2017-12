Málaga tiene tres de los cinco radares que ponen más multas en España

Málaga tiene tres de los cinco radares fijos que ponen más multas en España. El situado en el kilómetro 256,7 de la A7 -en Rincón de la Victoria- es el tercero del país con más actividad al contabilizar 47.000 denuncias que suponen el pago de 1,78 millones de euros. El ubicado en el kilómetro 246 de la A7, a la altura de Cerrado de Calderón, ocupa el cuarto puesto nacional con 41.552 denuncias y un importe de 1,32 millones de euros; mientras que el quinto está en el falso túnel de Carlos Haya, con 33.062 denuncias y 1,15 millones de euros. En esos casos hay que circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y este año más 100.000 vehículos no lo han respetado. Cabe señalar además que estos datos, hechos públicos ayer por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y que han sido publicados de una respuesta del Gobierno formulada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, son hasta el 23 de octubre, por lo que el número definitivo del conjunto de 2017 será bastante mayor.

A esos tres radares hay que sumarles un cuarto ubicado en el punto kilométrico 89,6 de la A384, en Almargen, que está en el vigésimo quinto puesto entre los radares que más multan en España con 13.693 denuncias hasta octubre que suponen un montante de 602.800 euros. En el resto de radares fijos de la provincia sobresalen las 4.569 denuncias en el kilómetro 103 de la A45, o las 3.088 del kilómetro 36,5 en la A356.

En Málaga hay en total 51 radares entre fijos, de tramo y móviles de los cuales seis están en la A7, cuatro en la A45, tres en la A384 o cuatro en la A397, entre otras vías, según la información oficial publicada por la Dirección General de Tráfico en su portal de internet. En otra respuesta parlamentaria del pasado 12 de diciembre, se señalaba que, en total, los radares fijos han puesto en la provincia de Málaga 155.257 denuncias por exceso de velocidad hasta el 21 de noviembre de 2017, lo que representó un crecimiento del 29,3% sobre el conjunto de 2016.

El aumento de multas ha sido este año, por tanto, más que llamativo y aún no ha finalizado el ejercicio. No obstante, es inferior a las 223.378 denuncias que pusieron en 2015 y estará más o menos a la par que las 174.547 de 2014. Sí hay una diferencia abismal con las denuncias en 2011, 2012 y 2013, donde no se alcanzó en ningún caso las 100.000 multas. Más denuncias y más dinero a pagar. Este año, hasta el 21 de noviembre, las sanciones totales en la provincia ascendieron a 5,87 millones de euros, un 19% más que en 2016. Málaga es, con una notable diferencia, la provincia andaluza con más multas y con mayor recaudación. Sevilla es la segunda con 97.748 denuncias por un importe de 3,6 millones de euros.

Ante estos datos, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, apunta que la DGT "debería replantearse su política de radares ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación". Desde el Gobierno, por su parte, alegan en esa respuesta parlamentaria que "España registra uno de los porcentajes más bajos de Europa en número de radares tanto por habitante como por kilómetro cuadrado" y subrayan que "el 100% de la recaudación por multas de velocidad se destina al mantenimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (nóminas, vestuario, vehículos, instalaciones, mantenimiento, etcétera)".