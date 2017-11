Málaga reactiva la apuesta por recoger puerta a puerta la basura de los bares

Málaga retoma una vieja aspiración: recoger la basura en el Centro histórico puerta a puerta. No es la primera ocasión en la que la iniciativa se pone sobre la mesa, aunque hasta la fecha no ha tenido el suficiente cuaje como para ponerse en marcha. Ahora el equipo de gobierno del PP recupera la propuesta y realizará antes de mediados del próximo mes de diciembre una serie de encuestas entre los vecinos y los empresarios de hostelería para conocer su parecer y su disposición a aceptar el nuevo sistema. "Lo normal es que haya un puerta a puerta para la recogida de residuos", admite el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Raúl Jiménez, quien no ignora las dificultades de ir adelante con la medida. En especial en lo tocante a los residentes, cuyos hábitos complican la eficacia de este mecanismo. Situación distinta pueden suponer los negocios de hostelería (que puede alcanzar el medio millar) que, según los datos municipales, pueden suponer del orden del 83% del total de lo que se produce en el barrio.

Para ir avanzando en este planteamiento, los responsables de Medio Ambiente sostienen que el trabajo demoscópico que se realice permitirá perfilar el instrumento definitivo. El modus operandi, en cualquier caso, se asemeja a lo que ya se pretendió materializar por medio de una experiencia piloto a mediados de 2014. En aquel momento, como se quiere hacer para el año que viene, se propuso una prueba con el puerta a puerta en la Plaza de Uncibay; en la calle Granada, desde la Plaza de la Merced a la del Siglo, y en Méndez Núñez, desde Uncibay a Granada.

Los operarios tenían que recoger puerta a puerta los residuos orgánicos de 14:30 a 18:00 mediante dos equipos formados por dos operarios de recogida con vehículo auxiliar. En cuanto a los residentes, debían seguir depositando los residuos en los contenedores habituales. Para la puesta en marcha de este nuevo sistema, los establecimientos debían tener en cuenta que cada establecimiento debe mantener en su interior las bolsas de residuos hasta que el vehículo auxiliar llegue a su negocio y que debe ser el personal del establecimiento el que lleve las bolsas a dicho vehículo, por lo que el operario de Limasa no entrará en el local.

Además, las bolsas de basura deben estar completamente cerradas, sin contener objetos cortantes y deberán pesar menos de 15 kilos. El propósito era que tras un periodo de entre tres y seis meses se iban a analizar los resultados y efectividad del proyecto con el fin de ir adelante o no con el mismo. Sin embargo, según reconoció Jiménez, aquel intento quedó en aguas de borrajas porque los hosteleros no cumplían con el planteamiento. "No nos hacían caso", expuso el edil, que señaló que el problema se produjo cuando los operarios de Limasa acudían a los locales a recoger la basura. "Cuando íbamos no querían sacar la basura", expuso Jiménez.

Una vez determinado el sistema y se compruebe que el mismo requiere de una apuesta presupuestaria, es posible que el Ejecutivo local reactive la idea de fijar una tasa especial para estos empresarios en materia de recogida. Opción que ya se puso sobre la mesa el año pasado pero que no ha avanzado. Actualmente la tasa se aplica en función de los metros cuadrados del local y el tipo de establecimiento. A modo de ejemplo, un restaurante con capacidad para unos 60 comensales paga entre 800 y 1.000 euros anuales por este concepto.

Es por ello por lo que el Ayuntamiento insiste en la necesidad de contar con la colaboración de los empresarios para avanzar en esta línea. Entre los efectos que la misma traería está la posible eliminación de todos los contenedores de basura en superficie que hoy se muestran en muchas calles del Centro, así como los soterrados. En el supuesto, asumido, de que el puerta a puerta no pueda aplicarse a los residentes, los cubos bajo tierra quedarían reservados para los vecinos.

Sea como fuere, la realidad es que la pretensión del Ayuntamiento es que desaparezcan los contenedores en superficie, que tuvieron que instalarse ante el incremento exponencial de la oferta hostelera y, como consecuencia de ello, de la producción de residuos. "Cuando se diseñó el sistema de recogida se hizo para los usos que había en ese momento; luego vino el boom y hubo que complementar con los contenedores en superficie; si hubiese puerta a puerta irían fuera", confirmó el concejal. Desde la asociación de empresarios de hostelería Mahos se admite la existencia de voces a favor y en contra del planteamiento municipal. No obstante, según expuso su portavoz, José Simón existe el convencimiento de que es necesario mejorar el sistema de recogida actual, para lo que la organización se ofrece a colaborar.