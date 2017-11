Málaga reactiva la llama del Auditorio

Málaga encuentra un nuevo objeto de reclamación. Tras pagarse la deuda generada durante décadas con el Museo de Málaga y el Palacio de la Aduana, instituciones y colectivos ciudadanos reabren la necesidad de que la capital de la Costa del Sol y su área metropolitana cuenten con el Auditorio de la Música, equipamiento cultural olvidado en plena crisis económica. Su impulso supuso la contratación, vía concurso de ideas, y la redacción del proyecto constructivo de un edificio valorado en unos 100 millones de euros. Sin embargo, más de cuatro años después de ser entregado el documento final por parte del equipo integrado por Federico Soriano y Agustín Benedicto, la infraestructura sigue aparcada sin previsión de ser recuperada.

Y eso es justamente lo que ahora se quiere evitar. Dos de los actores públicos implicados en la operación, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación provincial, ya han dejado clara su voluntad de ir adelante con una intervención que requiere de la suma principalmente del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para afrontar su financiación. A este respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, insistió en la necesidad de que se trate de un equipamiento de iniciativa pública, evitando una posible fórmula de colaboración privada.

Urbanismo aboga por relacionar la ordenación del San Andrés a la del río Guadalmedina

"Tenemos que procurar que pueda ser; espero que podamos mantener la llama, que la ilusión no decaiga", dijo el regidor en su intervención en la jornada, organizada por la Fundación Ciedes. A pesar de ello, admitió que en el momento presente no existen novedades respecto al momento en que el Gobierno disolvió el consorcio interadministrativo que se creó para ir adelante con el proyecto.

Uno de los argumentos en los que incidió fue el del agravio, recordando que mientras Málaga está huérfana de estas instalaciones, otras urbes españolas con menor potencial cuentan con ellas desde hace años. "Somos iguales que en Sevilla; la Constitución consagra la igualdad de los españoles vivan donde fuere", aseguró De la Torre, para quien hoy hay "un cierto agravio". Sí hizo un llamamiento a que los vecinos se acerquen a la oferta lírica de la ciudad.

En esta misma línea, por medio de un mensaje en Facebook, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, consideró que éste es el "el momento" de rescatar esta aspiración y mostró su disposición a estudiar y analizar la propuesta junto al Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno. "Una gran ciudad como Málaga debe aspirar a grandes proyectos y el auditorio es uno de ellos", sostuvo. Otra de las voces institucionales que abundó en este hecho fue la del presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, cuyo papel es clave en el futuro de la iniciativa. En especial porque el suelo sobre el que se quiere desarrollar es suyo. "Estamos en buen momento para retomarlo. Estamos al inicio de una nueva época de reactivación económica", dijo.

Francisco López, último gerente del Consorcio para la construcción del Auditorio y presidente de la Asociación Amiga de la Ópera, hizo un repaso por los equipamientos musicales de los que disponen urbes semejantes o de mejor tamaño a Málaga, caso de Valencia, Sevilla, Murcia o Bilbao, entre otras, para alcanzar una conclusión: "En España, las ciudades del entorno o de la mitad de la población de Málaga tienen equipamientos para la música en mejores condiciones, con unas 1.650 localidades de media". Por ello, sostuvo, que el Auditorio para Málaga y la Costa del Sol es "imprescindible" para completar su oferta cultural. Sobre la incidencia económica de la cultural, habló de que la misma tiene un impacto de 260 millones en la ciudad y que el estudio de viabilidad del Auditorio, de 2011, fijaba un impacto sobre el turismo cultural de unos 54 millones anuales.

La iniciativa contó con las explicaciones de los autores del proyecto. Federico Soriano destacó el reclamo existente entre la ciudadanía para que se ejecute este equipamiento, al tiempo que valoró el emplazamiento de San Andrés y el hito que supondrá su construcción dada su ubicación como referente litoral. Por su parte, Benedicto quiso desmitificar la idea de que se trata de un proyecto "faraónico", dado el coste estimado de unos 110 millones de euros. "Si le quitamos lo que no es auditorio, caso de la plaza pública que se plantea; el aparcamiento de 400 plazas, o la maquinaria necesaria para convertir el espacio en teatro lírico, la cifra se queda en 51 millones", precisó.

"El proyecto no es solo un edificio, si no que se hace un trozo de ciudad", dijo, subrayando el valor de la plaza dibujada, con unos 15.000 metros de superficie. "Sería la plaza del mar, no hay otra igual en Málaga", destacó. Y tras repasar el prolijo trámite al que fue sometida la iniciativa hasta que el Ministerio de Cultura dio luz verde al proyecto final, lanzó una pregunta: "¿Conseguirá Málaga despertar su Auditorio del coma inducido en el que se dejó en 2015? Consolidada la situación económica es la hora de la voluntad política". La defensa de la iniciativa fue compartida por otro de los ponentes en la jornada, el presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna, quien consideró que la actual oferta cultural de Málaga está "manca" ante la necesidad de contar con el Auditorio, cuyo desarrollo permitiría a la ciudad entrar en los circuitos internacionales de música y poder acoger los ensayos de las mejores orquestas. "Si el entorno está bien planteado puede ser un icono simbólico de la ciudad", apuntó.

Desde la perspectiva de la Gerencia de Urbanismo, Carlos Lanzat puso de relieve la necesidad de que la ordenación final de los terrenos de San Andrés, no solo en la parte correspondiente al Auditorio, tenga una relación directa con la operación de integración del río Guadalmedina. En este sentido, frente a la consideración que parece existir en el seno del Puerto, en Urbaniso se reclama un uso ciudadano para buena parte de los terrenos más próximos al cauce.