Málaga recupera el Benítez

El campamento Benítez reabre sus puertas reconvertido en parque natural. Casi 300.000 metros cuadrados recuperados para los malagueños, aunque ayer, primer día tras su inauguración, eran pocos los que se dejaron ver por el Benítez.

Junto al aparcamiento, entre una piedra y una puerta metálica, hay un hueco de aproximadamente un metro de ancho. A pesar de haber puerta, la cual se encuentra cerrada, esa es la entrada. Uno de los primeros visitantes al parque se trata de Francisco Moreno, quien tras pasear por la zona, se cuestiona si se trata de un parque o un erial. "Aquí no hay servicios, no hay punto de luz y no hay puntos de agua", señala Moreno, quien entiende que "ninguna familia que venga puede estar bien", debido a la falta de instalaciones.

Además, afirma que el estado en el que se ha abierto el campamento Benítez es "lamentable", por lo que considera la mejor opción "mantenerlo cerrado y gastarse dinero en habilitarlo para que lo disfrute Málaga".

Junto a él, se encuentra Juan Quintana, vecino de la zona, quien señala que la reapertura ha sido "demasiada precipitada". Precisamente, ambos hicieron el servicio militar en el Benítez. De aquella época tan solo se conserva la puerta de oficiales, de estilo mozárabe, la cual se encuentra oculta por matorrales y arbustos.

Misma opinión mantiene Remedios Gálvez, quien se ha desplazado hasta el parque en compañía de su marido y sus dos hijos. Tras un breve paseo se marchan ante la falta de instalaciones. "No tiene nada, me esperaba ver algo", señala Gálvez, quien espera que se habilite en un futuro próximo.

No obstante, la unanimidad se acaba con Manuel Moreno, quien tras horas volando su cometa, considera que "ha quedado muy bien el parque", aunque "podría haber quedado mejor", apostilla.

Este malagueño, bicampeón de Andalucía de vuelo de cometa, se muestra comprensible con el estado que presenta el parque, cuyas carencias "habrá que ir subsanando conforme la marcha". Además, afirma que es una gran alternativa para aquellas personas que no vayan a la playa.

Asimismo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, acudió ayer al parque para "comprobar su estado", donde denunció la apertura "encubierta y chapucera que realizó el Partido Popular". También criticó que no se invitase a los demás partidos políticos, por lo que señaló que "todos los grupos de la oposición, incluso su socio de investidura, Ciudadanos, estamos en contra de cómo se ha abierto este parque y, sobre todo, que no hayan querido contar con los malagueños".

Además, Daniel Pérez afirmó que "ahora mismo esto es un monte abierto", a lo que añadió que "lo han abierto sin permiso", ya que "el proyecto no está visado. Esa es la realidad".

Por su parte, Salvador Trujillo, concejal del distrito de Churriana, afirmó que "los churrianeros nos sentimos agraviados porque nos volvemos a sentir un distrito de tercera", a lo que sumó que "De la Torre no tendría el atrevimiento de hacer esta chapuza de parque pseudoforestal en su barrio, en El Limonar, porque allí lo correrían a gorrazos".