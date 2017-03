Málaga reunirá a 600 inversionistas europeos y a firmas emprendedoras

Del orden de 600 inversionistas y unas 500 empresas acudirán en los primeros días de junio al Malaga Innovation Festival, un macroevento organizado por la empresa municipal Promálaga con el fin de colocar a la capital de la Costa del Sol en el mapa internacional. El plan de acción diseñado por este área incluye un acuerdo con una asociación europea de inversores, la EBAN (European Business Angel Network), una plataforma pan-europea de inversores que invierten en empresas que se encuentran en fases tempranas de su desarrollo. La misma aglutina a 170 organizaciones de 59 países.

"Lo que buscamos es que los inversores conozcan las posibilidades de Málaga y a sus emprendedores", explicó el concejal responsable de Promálaga, Mario Cortés. De acuerdo con la propia información de la entidad, la asociación representa un sector que invierte 7.500 millones de euros al año, especialmente en la financiación de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, la candidatura de Málaga a acoger este evento se sustentaba en la idea de difundir y fomentar la figura de business angels con el objetivo de convertirse en el centro de todas las redes de business angels que operan desde el sur de España; atraer a nuevas empresas e inversores que quieran iniciar negocios en Málaga, y dar visibilidad en los medios de comunicación para poner a Málaga en el mapa como un entorno empresarial internacional, innovador y dinámico.

Pero el plan de acción va a más, dado que se quiere hacer coincidir con otros congresos ya tradicionales en la ciudad, caso del Greencities y una feria de drones. "Será una semana de emprendimiento", aseguró Cortés, que incluso habló de la organización de actividades culturales y de otra índole vinculados a estas iniciativas.

No obstante, la letra pequeña que esconde el acuerdo entre Promálaga y la EBAN es que es el Ayuntamiento el que debe asumir todos los costes vinculados a la organización del evento. El asunto fue objeto de discusión y aprobación en el último consejo de administración de Promálaga, en el que salió a relucir la discrepancia de varios de los grupos municipales a la propuesta. Entre las dudas, según el propio Cortés, está el hecho de que es la empresa pública la que debe garantizar el alojamiento de los asistentes en mejores condiciones económicas que las que les ofrece el mercado en este momento, a lo que se suma el que la disposición del Palacio de Ferias para acoger a estos inversores será gratuita para la asociación. "Pero a cambio de traemos a 600 inversores y 500 empresas también por el EBAN; ellos hacen una convocatoria europea para empresas, para que presenten su proyecto", señaló.

Sobre esto último, el concejal responsable de Promálaga incidió en que el coste de arrendamiento de las instalaciones serán sufragadas por la empresa bajo cuyo paraguas está la gestión de la institución ferial. "Sería usar el dinero de Promálaga para meterlo en el Palacio", señaló. Y en relación a las plazas hoteleras, aseguró que con la previsión suficiente el Ayuntamiento ya reservó las plazas necesarias "seis meses antes". "Si fuese un desastre nos costaría unos 40.000 euros", apostilló. Cabe recordar que Málaga fue elegida en noviembre como sede de este congreso anual.

La concejala del PSOE Lorena Doña admitió sus dudas. "No tenemos datos de cuánto va a costar; que el Ayuntamiento vaya a sumar una serie de obligaciones en este tema, como el alojamiento a las personas que asisten, la organización...", criticó, al tiempo que añadió: "no se puede llevar un tema al consejo sin tener las cifras; no sé cuánto le va a costar a la empresa".