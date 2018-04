Málaga seguirá liderando este año el crecimiento en Andalucía

Málaga fue el año pasado la provincia andaluza que más incrementó su economía -un 3,3% igualada con Cádiz- y en 2018 volverá a ser líder, aunque esta vez en solitario. Los expertos de Analistas Económicos de Andalucía, un grupo de estudios dependiente del Grupo Unicaja, estimaron ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) malagueño crecerá este ejercicio un 3,1%, cuatro décimas más que la media andaluza y española, siendo la única provincia de la región que conseguirá batir de nuevo la barrera del 3%. Esta previsión coincide además con la efectuada hace unos días por el Colegio de Economistas de Málaga, lo que demuestra el empuje de la zona.

"Málaga se está mostrando muy dinámica en materia de empleo", indicó ayer Felisa Becerra, coordinadora del informe Previsiones Económicas de Andalucía 92. Primavera 2018, patrocinado por la Fundación Unicaja y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. Becerra destacó la fortaleza del turismo o los primeros brotes verdes de la construcción -está aumentando de forma considerable el número de proyectos de viviendas nuevas y de visados-, así como el continuo aumento de las exportaciones. En economía todo es un círculo, en este caso virtuoso, y cuando todo está engrasado los grandes números van bien. Hay turismo, se crean puestos de trabajo, se eleva el consumo interno y se genera más actividad que permite construir y vender viviendas, coches, muebles, etcétera.

El consumo de los hogares crece con fuerza y eso permite mover el círculo

Málaga ha sumado varios años consecutivos de récord turístico y empieza a haber ciertas dudas sobre si se podrá conseguir otra vez o no en 2018 porque en estos últimos años se han captado turistas que tradicionalmente han viajado a otros destinos mediterráneos como Turquía, Túnez, Egipto o Grecia y que no se han atrevido en los últimos años por la inseguridad terrorista o económica en esos países. Todo lo que sube baja y al revés, de forma que esos países están recuperando terreno perdido y se espera que la Costa del Sol pueda perder turistas. "El turismo no puede crecer de forma infinita, siempre es un riesgo y por eso hay que apostar por la calidad y la diferenciación del destino", expuso Becerra, quien, no obstante, no se mostró especialmente preocupada por esta posibilidad ya que "aunque puede tener su incidencia, podemos tener dinamismo".

A escala andaluza, la previsión para 2018 es ligeramente mejor que la realizada hace tres meses por este mismo grupo de estudios. Rafael López del Paso, consejero delegado de Analistas, explicó que esperan que el PIB andaluz crezca un 2,7% en 2018 -una décima más que en la última estimación- "por el mayor impulso de la demanda interna". Se prevén números negros en todos los indicadores, hasta el punto de que, desde el punto de vista de la oferta, se espera que en 2018 la agricultura andaluza crezca un 1,3%, la industria un 2,6%, la construcción un 3,8% y los servicios un 2,7%. Desde el lado de la demanda, se confía en que los hogares tiren otro 2,5% de su consumo -algo que en el caso de Málaga ha disparado las importaciones y creado un déficit en la balanza comercial-, que las Administraciones Públicas y las instituciones sin ánimo de lucro aporten un 1% más y que las empresas eleven su inversión un 3,5%.

Si todo eso se cumple, Analistas cree que Andalucía puede cerrar el 2018 con una tasa de paro del 23,7%, 1,8 puntos menos que en 2017. Málaga, en este caso, también presenta un mejor comportamiento porque ya está en el 20% y es de suponer que baje más en verano, acercándose incluso a la media nacional.