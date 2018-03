Málaga sumó casi un parado más al día durante el mes de febrero

El desempleo subió por ese aumento del colectivo sin un puesto de trabajo anterior y por un mes flojo agrícola, pero el hecho de que disminuyera en servicios o construcción da a entender que no fue un mes malo para la economía provincial. Ese hecho se demuestra además con el volumen de afiliados a la Seguridad Social, que se incrementó en febrero en 3.965 personas en la provincia, un 0,69%, hasta sumar un total de 577.343 ciudadanos dados de alta, de los cuales 463.605 están en el régimen general y 112.641 son autónomos. En el conjunto del año, Málaga aporta 27.353 afiliados más que en febrero de 2017.

Es raro que suba el paro cuando desciende en el sector servicios, que acapara la mayor parte de la economía de esta provincia. Y además también ha disminuido en la construcción y en la industria. En febrero se contabilizaron 1.065 desempleados menos en servicios y, sin embargo, hubo 30 parados más en total. Eso se ha debido a que ha habido un incremento notable de personas que se han apuntado al paro sin tener un empleo anterior. En febrero fueron 778 hasta contabilizar un total de 17.216. Ese fenómeno no tiene por qué ser negativo, al contrario, porque demuestra que hay personas que quieren trabajar por primera vez y creen que el mercado les puede proporcionar una opción. Cuando no hay dinamismo ni crecimiento ni siquiera se intenta. Por otra parte el mes pasado se elevó el desempleo en 458 personas en la agricultura, un sector muy estacional que suele estar sujeto a numerosos vaivenes.

Los sindicatos critican el modelo de contrato

La secretaria de formación y empleo de CCOO Málaga, Patricia Laguna, afirmó ayer que "febrero ha sido un mes algo más favorable en materia de empleo" aunque hizo especial mención a que "el 60% de las personas paradas son mujeres. Incluso sería muy superior, si se contabilizaran aquellas mujeres que quisieren acceder a un empleo, pero cuyas cargas familiares, le impiden plantearse la posibilidad de ejercer una profesión". "La precariedad y la temporalidad en el empleo es una pésima tarjeta de visita para nuestra provincia. La escasa generación de empleo, que se produce prácticamente en épocas estivales y periodos vacacionales, sigue siendo precaria, temporal y a tiempo parcial. A este empleo acceden las personas cuyos recursos no cubren las mínimas necesidades: población en riesgo de exclusión, jóvenes que no pueden independizarse por falta de recursos, mayores de 45 años, con difícil incorporación al mundo del trabajo y mujeres. La precariedad y temporalidad, utiliza la vulnerabilidad y necesidad de las personas. Usa a los trabajadores y trabajadoras, durante un corto periodo y los vuelve a expulsar del mercado de trabajo, una y otra vez", añadió Laguna. "Muchas de las medidas sociolaborales puestas en marcha para luchar contra el desempleo juvenil no han tenido el éxito esperado. Nuestra juventud se sigue viendo obligada a tener que emigrar para poder acceder a un puesto de trabajo en el que poder empezar a desarrollar su futuro laboral. Desde nuestro sindicato apostamos por el contrato de relevo como fórmula más eficiente para facilitar la incorporación al mercado laboral del que, sin duda, es el más importante de los recursos económicos de Andalucía: sus jóvenes", apuntaron desde UGT Málaga. Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dio ayer una conferencia en Málaga en la que destacó el fuerte crecimiento de autónomos en esta provincia y reclamó más seguridad jurídica a los autónomos en materia fiscal.