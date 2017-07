Málaga se plantea limitar viviendas turísticas en zonas del Centro ya saturadas

"Puede haber zonas del Centro en las que a lo mejor ya hay muchas viviendas turísticas y eso hace que se más difícil la convivencia (…), a lo mejor se puede plantear alguna modificación del Pepri para que algunas zonas sean turísticamente saturadas desde el punto de vista de viviendas", planteó. Si bien el concejal insistió en la complejidad de afrontar este asunto y en que aún no hay una hoja de ruta trazada, el apunte vine a coincidir con una de las opciones manejadas desde hace años por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), en la línea de fijar unos porcentajes de uso máximos por espacios geográficos del Centro, de manera que los mismos no puedan sobrepasarse. Una aplicación que afectaría tanto al número de locales de hostelería que pudieran asentarse en una manzana como a las viviendas vacacionales. Pero la idea del Ayuntamiento va más allá de la limitación de usos, incluyendo el estudio de una nueva tasa de basura o la demanda de un incremento del tipo impositivo del IBI. "No hay que demonizar ni las viviendas ni el turismo pero según la saturación habría que establecer parámetros para que se dispersen; si hay dispersión es más llevadero", apostilló.

En este escenario, el equipo de gobierno del PP, por medio de las áreas de Turismo, Urbanismo y Economía y Hacienda, se han puesto manos a la obra en la búsqueda de soluciones que permitan evitar que la actividad se desborde. "No podemos decir que el mercado se regula solo, hay que tomar iniciativa y hacerlo antes de que se convierta en un verdadero problema", explicaba ayer el edil de Turismo, Julio Andrade, para quien Málaga "no puede permitirse que este fenómeno generando un mal concepto del turista; no se puede trasladar la idea de que el turista sobra", dijo, subrayando que la ciudad no quiere un turismo "de fiesta".

"Que paguen impuestos igual que los hoteles", dicen los empresarios

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Francisco Moro, abogó ayer por regular las viviendas turísticas para no afectar a la "buena imagen" de la capital, asegurando que la patronal hotelera no está en contra de ellas pero sí reclamó que "paguen impuestos igual que los hoteles". "No estamos en contra, nos obliga a convivir pero hay que regular. Si son de calidad, perfecto, sin problemas; pero que todos juguemos con las mismas armas, que paguen impuestos igual que los hoteles y no paguen como si fuera una vivienda normal", dijo. Moro sí advirtió de la importancia de que la ciudad no se quede sin vivienda residencial para aquellos que vengan a vivir y quieran alquilar un piso. "Nos podemos encontrar con problemas como ha ocurrido en Ibiza, donde no hay médicos porque no tienen viviendas para vivir", señaló. En este sentido, aseguró que Málaga se está convirtiendo "en una ciudad cara porque no hay viviendas para los que vienen de alquiler y residencial y eso hay que atajarlo porque puede haber un problema grande".