Málaga se suma a las voces que exigen un tren de altas prestaciones a Marbella

Mario cortés, reprobado.El Pleno reprobó ayer al concejal de Seguridad, Mario Cortés, por "sus imputaciones falsas" a la plantilla y el comité de huelga de los bomberos. El edil aprovechó el debate para pedir disculpas "si por mis declaraciones ha dado la impresión de que he criminalizado a la plantilla, es un colectivo al que tengo respeto; todas y cada una de sus intervenciones se realiza con profesionalidad".

A la espera de que el Ministerio de Fomento ponga todas las cartas sobre la mesa en su compromiso de llevar el ferrocarril hasta Marbella y Estepona, el número de voces que le exigen que la solución final pase por un tren de altas prestaciones va en aumento. El conjunto de instituciones públicas y colectivos empresariales que demandan una mayor ambición en la actuación suma un nuevo aliado con el Ayuntamiento de Málaga, que ayer, por unanimidad, apuntó en esta misma dirección.

Todos los grupos políticos con representación en la Casona del Parque avalaron una moción presentada por el PSOE al Pleno ordinario y en la que, entre otros puntos, se demandaba a la Administración central un incremento en la aportación económica programada en las cuentas de 2018, ascendentes a 6 millones de euros. Si bien este punto de la iniciativa aludía a la ejecución de una línea de alta velocidad, esa referencia fue sustituida por "altas prestaciones".

Y ello, en caso de que sea tenido en cuenta por el departamento encabezado por el ministro Íñigo de la Serna, puede obligar a variar las previsiones hasta ahora manejadas. Cabe recordar que fue a finales del pasado mes de enero cuando el propio De la Serna esbozó en Marbella las conclusiones de los estudios impulsados por el Gobierno en los últimos cuatro años. Todas las referencias apuntadas por el ministro tenían como eje la prolongación del recorrido del Cercanías Málaga-Fuengirola, lo que, en esencia, choca con la demanda de lograr un medio competitivo con el vehículo privado. La velocidad media actual de este ramal ferroviario ronda los 80 kilómetros por hora, en un servicio que se presta con trenes Civia, que pueden alcanzar los 160 kilómetros. El planteamiento de un tren de altas prestaciones implica usar trenes Avant, que superan los 200 kilómetros por hora.

Bien es cierto, indicaron algunos expertos, que el escollo con el que se topa cualquier ampliación del eje ferroviario es el "cuello de botella" en el que se convertiría el recorrido del tren entre el aeropuerto de la capital y Fuengirola, que carece del desdoblamiento que sí existe en el resto del trazado actual. Ello puede dificultar una explotación de la infraestructura futura.

El asunto fue objeto de acuerdo en el marco de un debate más amplio sobre el ferrocarril en la provincia y la necesidad de que la apuesta inversora del Gobierno en esta materia sea mayor. En este punto, el portavoz socialista, Daniel Pérez, fue claro al considerar como "una tomadura de pelo" las cuentas proyectadas por el Ejecutivo para Málaga e instó al alcalde, Francisco de la Torre, a que ejerza una mayor presión sobre el Gobierno. "Debe ser exigente con el Gobierno del PP; siempre tiene un discurso en la boca, pero sólo para señalar a la Junta", le afeó al mandatario local, al que consideró "incapaz de señalar las grandes necesidades de infraestructuras de la ciudad".

Todo ello tras defender la trascendencia del Corredor Mediterráneo, del que la capital no debe quedarse fuera, e insistir en el valor que el mismo tiene para el futuro del espacio portuario. "Si el puerto de Málaga no está conectado por eje del mediterráneo, es un eje estrangulado, y no nos convertiremos en la tercera ciudad del país; ustedes (en alusión al PP) están en el pasado, en la agotamiento permanente", insistió.

Por su parte, también fue aprobada otra moción, en este caso de Málaga para la Gente, subrayando la necesidad de que se apueste definitivamente por el soterramiento de las vías del tren del puerto, incluyendo, como solicitó Ciudadanos, un estudio técnico en el que se refleje el retorno económico de dicha inversión. En este punto, el portavoz de este grupo, Eduardo Zorrilla, denunció que tanto el Gobierno como la Autoridad Portuaria de Málaga, lejos de fomentar usos productivos, "juegan al Monopoly a través de concesiones privadas para centros comerciales, faraónicos proyectos especulativos o futuros modelos de urbanización del Muelle San Andrés o el de Heredia".

De otro lado, el Pleno también dio luz verde, con el voto contrario del PSOE, a la petición que se hace a la Junta para que permita la demolición de los antiguos cines Astoria y Vitoria con el objetivo de desarrollar la intervención arqueológica necesaria para determinar la posibilidad o no de poner en marcha la tramitación de un zoco cultural, impulsado por una empresa privada que incluiría una sala de conciertos a 10 metros bajo tierra. La demanda forma parte de una moción de Ciudadanos, en la que se apunta la posibilidad de extender la Plaza de la Merced sobre el solar de los viejos edificios si se constata que el valor de los restos arqueológicos obligan a su conservación e impiden el desarrollo de esta actuación.