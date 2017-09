Málaga vuelve a tener más parados en agosto por primera vez desde 2011

El mes de agosto de 2017 ha roto una tendencia que se había conseguido mantener, con mayor o menor holgura, en los últimos seis años. La provincia elevó el mes pasado el número de desempleados, algo que no ocurría en agosto desde 2011. En esta ocasión hay 2.751 personas más apuntadas al desempleo que en julio, hasta contabilizar un total de 146.321, lo que implica un crecimiento mensual del 1,9%.

Está en la tónica del resto de España, pero no por eso es menos doloroso en una provincia que vive del turismo y que está en plena temporada alta aunque la mayoría de los contratos se firmen en junio o julio.

La nota positiva es que ahora hay 14.007 parados menos que hace un año y eso sí parece una tendencia difícil de cambiar, es decir, todo apunta a que ya ha pasado lo peor, al margen de los vaivenes mensuales motivados por un modelo económico estacional y excesivamente dependiente del sector servicios.

Ha sorprendido que, en plena remontada económica, el crecimiento de parados haya sido tan excesivo en agosto, pues hay que remontarse a 2009 para ver un aumento mayor (3.132 personas). No obstante, agosto nunca ha sido un mes especialmente favorable para el empleo pese a lo que se pudiera pensar. Se finalizan muchos contratos de comercio u hostelería y, aunque la temporada alta turística se está prolongando hasta septiembre e incluso octubre, lo normal es que ahora empiece la cuesta arriba del paro hasta Semana Santa, con un posible paréntesis por las contrataciones navideñas. Es el día de la marmota del mercado laboral malagueño, pero hasta que no haya una industria fuerte es lo que hay. En agosto del año pasado, por ejemplo, el paro solo mermó en 218 personas y en 2012 llegó a hacerlo en 47 personas. En otros ejercicios en este lustro ha disminuido en menos de un millar de personas.

En el análisis por sectores, el paro se incrementó el mes pasado principalmente en servicios (1.888 personas), aunque también lo hizo en la construcción (893) y en la industria (194). Sí cayó en la agricultura (-141) y en el colectivo de personas sin un empleo anterior (-83).

El dato del paro, lógicamente, no ha sido bueno, pero no hay que alarmarse en exceso porque el volumen de afiliados a la Seguridad Social sigue en unos números esperanzadoramente altos. Málaga concluyó el mes de agosto con 598.753 personas cotizando. Fueron 1.459 menos que en julio, pero hay que tener en cuenta que fue el mejor julio, con mucha diferencia, de la última década. En julio de este año se consiguió rebasar la mítica barrera de los 600.000 afiliados, algo que no se obtenía desde julio de 2007, en pleno auge económico. El número de afiliados de agosto, por tanto, es positivo, como demuestra además el hecho de que haya 30.391 personas más contribuyendo a la Seguridad Social que hace un año.