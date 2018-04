Un vuelo a Mallorca anulado obliga a decenas de pasajeros a esperar de noche en Barcelona

Decenas de pasajeros que compraron billete para el vuelo de la compañía Vueling que unía Málaga y Mallorca el miércoles pasado se vieron haciendo noche en el aeropuerto El Prat de Barcelona tras la cancelación del mismo. Buena parte de los que tomaron una de las tres rutas alternativas que asignó la compañía -la conformada por la travesía entre las ciudades de Málaga, Sevilla, Barcelona y Palma- se vieron obligados a vivir una noche distópica.

Tras el viaje inicial en autobús a Sevilla, algunos de ellos se encontraron con que no estaban registrados para volar desde la capital de Andalucía a Barcelona. "Los de Vueling Sevilla nos comentaron estresados de que se les había informado minutos antes de que llegaba un autobús de Málaga para embarcar en el avión para Barcelona", cuenta Juan Francisco, uno de los reubicados por la compañía en esa ruta. Al tener que realizarse la inscripción de manera improvisada y manual, la aeronave partió a la capital catalana con casi una hora de retraso.

Cuando llegaron a El Prat, este grupo de pasajeros se encontró con que no había hotel para ellos, a pesar de que la compañía les aseguró en Málaga de que podrían hacer noche en Barcelona: "Era la 1:15 de la madrugada cuando llegamos [a Barcelona] y nos dijeron que no había hotel para nosotros. En el grupo había muchas personas entre 60 y 80 años que no eran capaces de tenerse en pie", asegura el afectado. Este grupo de ancianos, que viajaban a Palma gracias a un programa del Imserso, se vieron en la madrugada del jueves esperando en el aeropuerto de Barcelona: "A muchos ancianos se les saltaban las lágrimas de la ansiedad y una estuvo cerca del desmayo por la falta de medicamentos", indica Juan Francisco.

Poco después la compañía ofreció a los afectados dormir en Gerona (a hora y media de Barcelona) para regresar al día siguiente y tomar el avión. "Ahí dijimos que no había más que hablar y entonces nos dieron un sandwich con una Coca Cola", relata el testigo, quien finalmente llegó con su grupo a las ocho de la mañana a Palma tras una noche sin dormir y más de 12 horas de drama. Cadena Ser confirmó que otro grupo de pasajeros que pasó la noche en Granada llegó a su destino a las 13:15 de ayer.