La Manada saca a decenas de malagueños a la calle

El pulso del 8-M ha vuelto a las calles debido a La Manada. La sentencia que condena a sus miembros a nueve años de prisión por abusos sexuales, y no por violación, ha reunido esta tarde a decenas de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en la malagueña plaza de la Constitución.

El grito de "no es abuso, es violación", "no es no" o "nosotras sí te creemos" ha sido el de Teresa. Ella se preguntaba cómo explicarle a sus alumnas que si algún día la violan, deben intentar defenderse "aunque le cueste la vida. Porque si no, los jueces no la van a defender".

También ha sido el grito de Ana: "Esta sentencia llama a que no se respeten nuestros derechos. Nos tenemos que sentir libres, no con miedo a lo que nos pueda pasar".

Y el de Miguel: "Esto es una respuesta al machismo y al patriarcado en el que vivimos. Esto es una lucha que hay que apoyar".

En la céntrica plaza se han podido ver mujeres de todas las edades, carteles improvisados con recetas médicas o plantillas para estampar camisetas con el lema "el miedo va a cambiar de bando". Pero también muchos hombres. "El protagonismo es de las mujeres, pero el feminismo es algo trasversal que supera la cuestión de género y por eso tenemos que estar todos", ha defendido uno de ellos.

En la cabeza de muchos de los participantes han rondado imágenes del histórico 8 de marzo pasado, un triunfo que, han compartido la gran mayoría, va a seguir dejando sus frutos de aquí en adelante. "A ver cómo van a parar esto. Nosotras tenemos claro qué queremos y cómo nos sentimos". Este, y un grito de "sororidad y luchar", también ha sido el de Rocío.