Mantienen la acusación para Muñoz y absuelven a siete ex ediles

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo ayer la acusación contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por malversación de caudales y prevaricación administrativa tras las irregularidades detectadas en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo.

El juicio comenzó el lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y un día después el fiscal y el Ayuntamiento de Marbella modificaron sus escritos y retiraron la acusación para los siete ex concejales del GIL sentados en el banquillo de los acusados. Debido a la retirada de la acusación de estos ex ediles, el Tribunal dictó sentencia in voce a dichos procesados y les absolvió, por lo que han podido abandonar el banquillo de los acusados, aunque la mayoría serán conducidos a prisión ya que paralelamente están cumpliendo condena por el caso Malaya.

Los ex concejales, pese a la medida, vuelven a prisión por el caso Malaya

Junto a Julián Muñoz han continuado en el procedimiento como acusados el secretario municipal Leopoldo Barrantes y un empresario que supuestamente participó en las irregularidades cometidas en la compra y alquiler de locales.

Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella han modificado sus acusaciones contra Julián Muñoz y los otros dos acusados que se han quedado en el procedimiento y han planteado alternativas, por lo que las defensas han pedido un aplazamiento para preparar sus informes finales. Tras una pequeña deliberación la Sala permitió este atraso hasta el 12 de julio, cuando el juicio quedará visto para sentencia.

El fiscal mantiene que los acusados realizaron una actuación caracterizada por la "arbitrariedad y el abuso de poder" y que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.