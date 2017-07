Mantienen acusación por las reformas de Yagüe, que dice que todo es un "chantaje"

La Fiscalía de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella han mantenido la acusación por la utilización de materiales del depósito municipal para las reformas realizadas en la casa de la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe, quien en el trámite de la última palabra del juicio ha indicado que esto "es un chantaje que me han hecho", del que ha responsabilizado al empresario que llevó a cabo las obras.

El juicio se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia. El fiscal ha mantenido la acusación por el delito de malversación, por el que pide cinco años de prisión para Yagüe, para el exedil Vicente Manciles y dos técnicos municipales; mientras que ha retirado el delito de prevaricación por omisión, por el que sólo acusaba a la exalcaldesa y solicitaba nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La exregidora ha indicado que el 90% de las cosas que se han declarado en el juicio son "mentiras" y ha aseverado que "nunca" ha hecho nada ilegal que pudiera afectar a Marbella, incidiendo en responsabilizar al responsable de la empresa Copasur que realizó las obras en su casa, Alberto Piñana, que declaró como testigo.

Yagüe ha admitido que su culpa es "no haberme dado cuenta del personaje que era" y ha pedido al Tribunal que examine toda la documentación que existe. Ya en su declaración en primer día de juicio, aseguró que había pagado todos los materiales y que tenía facturas de ello, negando que utilizara el del almacén del Ayuntamiento.

Otros dos acusados también han ejercido su derecho a la última palabra, señalando uno de ellos igualmente al responsable de la empresa que ejecutaba la obra de querer "enredarlo todo", coincidiendo los dos, al igual que la exregidora, en las "mentiras" que, a su entender, se han dicho en el juicio.

Previamente, la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Marbella, ha mantenido la acusación no sólo por la malversación sino también por la prevaricación por omisión, en el caso de este delito sólo para la exalcaldesa; solicitando cuatro años de prisión para ésta y tres años de cárcel para otros dos acusados, ya que no acusa a uno de los técnicos de obras.

Asimismo, las defensas han sostenido la inocencia de sus clientes, apuntando a las contradicciones de los testigos, la mayoría vinculados al empresario. Así, el abogado de Yagüe ha manifestado que el responsable de la empresa "montó un circo" porque quería "obtener dinero", una "maniobra" que, según ha dicho, es la causa de este procedimiento.