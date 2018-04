Marcha de Marbella a Málaga en protesta por la falta de acuerdo en el convenio de hostelería

Los sindicatos UGT y CCOO acordaron ayer en una asamblea abierta con presencia de 250 delegados de trabajadores iniciar movilizaciones ante la falta de avances con la patronal para aprobar el convenio de hostelería y dados los "recortes de derechos que plantean los empresarios". Así lo confirmaron a Europa Presslos responsables de Hostelería y Turismo de CCOO y UGT, Lola Villalba y Sergio de Oses, respectivamente, quienes criticaron el "inmovilismo" de la patronal dentro de la negociación que se está llevando a cabo. Por ello, informaron de que se ha convocado una marcha a pie de cuatro días desde Marbella a Málaga, finalizando en la sede de los empresarios malagueños, para la segunda quincena de mayo. Además, no descartaron convocar una huelga aunque confiaron en que no sea necesario.

Para Villalba, la situación ha llegado a un punto que no pueden "tolerar". "La patronal les quita un día de descanso, trabajas 14 días seguidos y te dan uno y medio pero el medio ellos disponen cuándo, no hay horas sindicales, disponen las excedencias, es poner a disposición de la empresa nuestra vida", dijo. Este "dislate", añadió, es "una falta de respeto a los trabajadores". Además, lamentó que la patronal que se sienta en la mesa de negociación "no es la que toma las decisiones, hay una al margen del convenio que no da la cara".

En los mismos términos se pronunció el secretario de Hostelería y Turismo de UGT Andalucía, Sergio de Oses, quien manifestó que pese a las reuniones mantenidas los empresarios "no se mueven ni hacen un mínimo esfuerzo. "Estamos dispuestos a debatir, a matizar pero no a que nos machaquen", afirmó, recordando "el brutal retroceso de los derechos" que se quieren acordar en el nuevo convenio.