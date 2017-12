Mario Cortés: "A estas alturas, el alcalde debería optar a la reelección"

La controversia en torno a las opciones reales de que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga en los últimos 17 años, sea de nuevo o no candidato del PP a las municipales de 2019 suma una nueva voz autorizada, la de Mario Cortés. El actual concejal de Seguridad y Nuevas Tecnologías, antes portavoz del equipo de gobierno del PP y siempre vinculado al presidente popular, Elías Bendodo, lanzó ayer un mensaje que no dejará a nadie indiferente: "a estas alturas del partido, el alcalde debería optar a la reelección". La frase la verbalizó en el marco de la tertulia política que cada semana organizada el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. Horas después, al ser interpelado por este periódico, hizo una ligera matización o ampliación: "estamos a unas alturas del partido en el que el alcalde o se decide a no presentarse o tiene que repetir". Con esta segunda versión, ponía el acento en la necesidad de que sea el regidor el que confirme o desmienta si quiere volver a ser el cabeza de cartel.

La sentencia de Cortés es de magnitud parecida a la que en los últimos meses viene expresando la secretaria general del PP, Carolina Navarro, pero en el sentido de ver como candidato a Bendodo. El edil del PP quiso poner sobre la mesa sus razones. "Estamos casi en un punto de no retorno; jugamos con desventaja porque vender a un nuevo candidato a poco tiempo de unas elecciones.... Y ya vamos tarde".

"Una persona por mucho grado de conocimiento que tenga para que la gente lo vea como candidata necesita tiempo", insistió, e incluso confesó que esta idea ya la ha expresado en varias ocasiones en el seno de su partido. Y abundó en su idea: "estamos a unas alturas del partido donde para buscar un nuevo candidato y darlo a conocer a la ciudadanía vamos muy ajustaditos".

Las posiciones conocidas hasta el momento, sin embargo, no encajan con la celeridad que considera Cortés que hay que darle al asunto. Una demostración fue el último cambio de pareceres al emitido por Bendodo y De la Torre. Mientras el primero aseguró que el partido respetará la decisión que adopte el mandatario local, incluso si la misma pasa por repetir, el alcalde dejó la pelota sobre el tejado de la dirección provincial. "Lo más natural sería no presentarme, pero es verdad que dejo la puerta abierta a que no es absolutamente imposible", dijo el pasado 13 de diciembre, cuando añadió: "todo es reconsiderable, siempre lo he dicho y no he dejado la puerta cerrada absolutamente; es un tema a hablar y a reflexionar, pero no es el tema todavía".