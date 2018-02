Así está el Materno

El Sindicato Médico de Málaga denunció ayer, por medio de un extenso reportaje fotográfico, el deterioro de parte de las instalaciones del Hospital Materno Infantil. En concreto, según informaron desde el colectivo los problemas se localizan en aquellas partes del centro hospitalario que no han sido objeto de obras de reforma desde que fue inaugurado hace cerca de cuarenta años. "No es de rigor que se sigan postergando actuaciones que van en detrimento de la seguridad y confortabilidad de los pacientes y profesionales que trabajan en este gran centro hospitalario malagueño y donde, por ejemplo, existen áreas de consultas como las de Alergología, masificadas y en habitáculos demasiado pequeños donde se complican incluso las actuaciones de soporte vital avanzado", expusieron.

El sindicato advirtió de la existencia de un amplio catálogo "de deficiencias visibles y ostensibles" en las plantas de Pediatría, Laboratorio y Urgencias, "en las que persisten deficiencias ostensibles sobre superficies que precisan de pintura, sufren roturas o están averiadas". Por ello, cuestionaron que algunas de estas áreas "sólo hayan sufrido parcheos que más tenían que ver con la seguridad de los usuarios y trabajadores del centro". Ante esta situación, la organización exigió "urgentes reformas de suelo, paredes, techos, arreglo de baños o camillas nuevas que remplacen a las ya muy deterioradas o rotas".

Al tiempo, llamaron la atención por la falta de equipos nuevos de ecografías, cistoscopios de quirófanos y "que no se renueven los equipos y el material informático obsoleto con el que se trabaja, que se usa sin apenas revisiones ni mantenimiento, con equipos y hardware reparados incluso artesanalmente (con esparadrapos o fixos)". Consideraron "incomprensible e inadmisible" que no exista en Urgencias una sala de aislamiento de procesos infecciosos prevalentes o para pacientes inmunodeprimidos que comparten espacio en sala de espera u observación. Y denunciaron que el ascensor lindante con los quirófanos de Pediatría "continúa sin funcionar desde hace meses". Sobre ello, apuntaron que en este área se trabaja con un ascensor menos, mientras los otros tres existentes abren en los pasillos de las zonas comunes -no en el de quirófano-, "lo que obliga en ocasiones a atravesar la sala de espera con los niños enfermos, con lo que ello conlleva en cuanto a seguridad del paciente y a falta de intimidad".