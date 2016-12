Matronas del Clínico critican la "insostenible" falta de personal

Las matronas del Clínico y el Sindicato de Enfermería (Satse) denunciaron ayer que la falta de personal en el área de partos es tan "insostenible", que "no pueden garantizar la asistencia a las usuarias". Según Satse, los profesionales han registrado un centenar de escritos en los últimos años de exención de responsabilidad dirigidos a la gerencia para que se cubran los puestos, pero las peticiones han sido "ignoradas". De lunes a viernes, la atención corre por cuenta de tres matronas por turno para cinco paritorios, un quirófano, cuatro camas de observación y una urgencia obstétrica. Debido a que no se sustituyen dos jubilaciones y una baja de larga duración, se produce "un descubierto de una matrona por turno, provocando que sólo dos profesionales tengan que asumir toda la actividad del área". Según Satse, la situación genera inseguridad para las trabajadores que no pueden garantizar un desempeño eficaz de sus funciones.

La dirección del centro anunció que mantendrá próximamente una reunión con los profesionales de la unidad. Además, detalló que ha llevado a cabo en el último mes y medio un total de cuatro contrataciones de matronas en el área de Maternidad del hospital "para garantizar la calidad asistencial de este servicio".