Médicos exigen que antes de hacer otro Regional se cubra el déficit en el actual

El sondeo puesto en marcha por la Administración sanitaria para conocer la opinión de los profesionales del Regional sobre un nuevo hospital en los aparcamientos del Civil tiene algo de caramelo envenenado. El lado bueno es que abre un hipotético proyecto a la participación. El malo es que puede meter la iniciativa en un laberinto de opiniones discordantes. Las consultas hechas a profesionales por Málaga Hoy reflejan que los del Regional son más favorables a un nuevo Carlos Haya en esos terrenos como fórmula para acabar con la dispersión de pabellones. Pero los trabajadores del Materno y el Civil preguntados por esa ubicación creen que construir allí un nuevo Regional será crear "una ratonera" que se colapsará en un par de años.

En lo que sí hay unanimidad es en exigir a la Consejería de Salud que antes de embarcarse en un nuevo proyecto hospitalario -si es que esa su intención- cubra el déficit de personal, equipos e inversiones del Regional. La docena de médicos preguntados por el proyecto confirmaron que hace un par de semanas, la gerencia ordenó el sondeo a través de los jefes de servicio y que ya se está realizado. "Pero es absurdo que habiendo falta de personal y de aparataje nos hablen de un nuevo hospital. No hay suficientes enfermeros, apenas se hacen sustituciones y los equipos tardan demasiado en reponerse. Primero tienen que dotar bien lo que hay", argumentaba una profesional.

Otro facultativo recientemente jubilado también reclamaba que primero se cubran los déficit del actual Regional. Luego añadía: "El personal está harto, no tiene ilusión y eso repercute en el trabajo. Yo creo que no lo van a hacer. ¿Cómo van a hacer un hospital nuevo si no hay dinero para dotar de recursos suficientes el que hay?". Algunos profesionales confesaron que la escasez de recursos frena la actividad quirúrgica y asistencial. "Podríamos operar más, pero no tenemos quirófanos suficientes", aseguraba un cirujano.

Pero más allá de esta unánime demanda de más personal, más equipos y mas quirófanos en el actual Regional, empiezan las discrepancias. Hay médicos que respaldan un nuevo Carlos Haya en los terrenos del Civil porque lo ven como el único proyecto viable en estos tiempos de recortes dado que ya tiene suelo y que no sería un megaproyecto imposible de financiar. Otros insisten en que es necesario un gran hospital con vistas al futuro que no colapse en tres, cinco o diez años; una infraestructura que -sostienen- no cabe en el solar ofrecido por la Diputación a la Junta para un hipotético proyecto.

Los profesionales del Regional consultados son los más proclives a un nuevo Carlos Haya en esos terrenos. "Sería la mejor solución, aunque tendría que crecer en camas y profesionales con respecto a lo que tenemos ahora", apuntaba un facultativo. En cambio, un profesional del Materno discrepaba. "Los que trabajamos aquí sabemos que ya con el Materno y el Civil se forman unas colas horrorosas para aparcar. Ponerle además un nuevo Regional es imposible desde el punto de vista de los accesos, el tráfico y los servicios. No creo que un proyecto así pase ningún informe urbanístico", esgrimía. Otro sanitario del Materno también se pronunciaba en el mismo sentido: "El entorno ya es un embudo. Si se le suma un nuevo Carlos Haya va a ser una locura. Hay que apostar por un macrohospital en la zona este, que tenga espacio para crecer. Un nuevo Regional en los aparcamientos del Civil sería un parche que apenas duraría unos 10 años".

Muchos profesionales expresaron su desconfianza hacia los políticos. Unos interpretaban el anuncio de la Consejería de estudiar un nuevo Regional como una "pantomima dilatoria" de la Junta. Otros veían en la oferta de los terrenos de la Diputación un golpe de efecto porque su presidente aspira a ser alcalde de Málaga. Todos reclamaban que se aparquen las diferencias y se trabaje por las infraestructuras de la sanidad del futuro.