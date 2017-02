El edil de Medio Ambiente pone en cuestión el documento del comité de Limasa

El futuro de Limasa cuando restan meses para que culmine el actual contrato sigue estando abierto tanto a la municipalización como a la privatización. Pese a que el alcalde, Francisco de la Torre, ha mantenido reuniones con el comité de empresa y éste ha aceptado las condiciones para ser empresa pública, el equipo de gobierno del PP, que no tiene una posición común al respecto, sigue manteniendo encuentros para ver las ventajas e inconvenientes de ambos modelos. Ayer, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, puso en duda el documento firmado por los trabajadores, asegurando: "no está cristalino".

El edil insistió en que se sigue trabajando en este asunto y aunque admitió que las reuniones "no pueden ser eternas", consideró que habrá alguna más. Jiménez, quien hace apenas una semana dijo que si Limasa se municipaliza en su totalidad dejaría el Área que dirige, insistió ayer en que su postura no ha cambiado, aunque dijo estar abierto. "Si alguien me convence de hacer mejor siendo público pues estoy abierto", dijo.

"El documento que dicen que han acatado es el documento que envía el propio comité de empresa que dice que 'esto es lo que yo acato', el Ayuntamiento no le ha dado un documento que le ha dicho 'acate usted esto y es municipal', ha sido al revés", matizó. Asimismo, Jiménez señaló que en ese documento "habría que hacer la letra pequeña" porque "es muy genérico". "Todo tiene que estar claro porque si no nos puede pasar lo que nos ha pasado en estos últimos años, que cuando se ha firmado el documento se han hecho interpretaciones y hemos acabado en el juzgado", afirmó. Sobre el futuro de la empresa, insistió en la necesidad de lograr una mejora del servicio, lo que a su juicio pasa por un cambio del sistema.