El Metro se dispara con un 13% más de usuarios y la EMT mantiene el buen pulso

El estado de salud con el que los dos principales exponentes del transporte público de Málaga capital arrancan el año es sobresaliente. Los datos oficiales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al pasado mes de enero, constatan que la evolución en la cifra de pasajeros que a diario se suben al Metro de la capital de la Costa del Sol y a los autobuses de la EMT sigue al alza.

Especialmente llamativo es el caso del ferrocarril urbano, que protagoniza un incremento en el número de pasajeros del 13,5%. En términos absolutos, fueron en total 526.000 los usuarios que transportaron los trenes del ferrocarril urbano, frente a los 464.000 del mismo mes de 2017. El crecimiento es realmente apreciable si se toma como punto de comparación el mes de enero de 2015, siete meses después de que fuese inaugurado el suburbano. Entre ambas mensualidades la evolución ha sido del 25%, con un incremento de 105.000 pasajeros.

Este comportamiento da continuidad a 16 meses consecutivos con subidas en el número de usuarios. Y a un año, 2017, que se cerró con un aumento cercano al 10% en el número de pasajeros. En total fueron 5.746.420 los usuarios transportados por este medio. Y ello a más de dos años vista del momento en que la infraestructura llegue a la Alameda Principal, según los últimos compromisos de la Consejería de Fomento.

Por su parte, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) mantiene el ritmo al alza con el que cerró el pasado ejercicio, cuando obtuvo un nuevo récord de viajeros al superar los 46,8 millones de usuarios. En su caso, a los autobuses urbanos se subieron el pasado mes de enero 3.635.000 pasajeros, un 3,1% más que el mismo mes del año anterior. De las doce mensualidades de 2017, según los datos de la propia compañía de transporte, en once se mejoraron las cifras del ejercicio anterior. La inclusión de la estadística de viajeros correspondiente a la sociedad municipal supone toda una novedad, dado que hasta la fecha la publicación mensual que realiza el INE sobre los registros de las ciudades con Metro y autobuses no incluía los datos de la EMT porque la empresa no los remitía.