El Metro gana un 7,2% de viajeros y se consolida en el arranque del año

En el caso del tramo inconcluso de El Perchel, su parálisis está vinculada con el trámite de resolución del contrato con la constructora Ortiz. Si bien desde finales de agosto la Consejería de Fomento tiene acordada la liquidación de la obra, el procedimiento está siendo más prolijo de lo esperado. Tanto es así que nadie en el seno de la Administración regional puede garantizar cuándo se podrá licitar la continuidad de los trabajos. Actualmente, el procedimiento ha de llevarse al Consejo Consultivo de Andalucía para que este emita su dictamen, que no es vinculante. Una vez ocurra eso (aún no se ha enviado la documentación) el asunto volverá al Consejo de Gobierno de la Junta.

La EMT no permite la publicación de sus datos mensuales

Las estadísticas que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística no sólo recoge la información sobre los metros, sino también sobre los pasajeros que movieron los autobuses urbanos en esas mismas ciudades. El análisis de los documentos oficiales, sin embargo, no permite analizar la evolución que ha tenido la Empresa Malagueña de Transporte (EMT) desde enero de 2015 en adelante. Así lo constata la propia información publicada en la web del INE y confirman fuentes del organismo. ¿Por qué motivo? Según refleja la propia documentación porque la empresa malagueña no aporta los datos. De ello se deja constancia en la propia hoja informativa, donde el campo correspondiente a los pasajeros de Málaga por autobús urbano aparece en blanco desde enero de 2015 en adelante. Y apostilla: "Málaga: no permitida su publicación". Es la única de las siete ciudades españolas que cuentan con Metro que elude aportar esos datos. El conocimiento mensual de la cifra de pasajeros de los autobuses permitiría conocer, por ejemplo, hasta qué punto afecta o no la convivencia con el suburbano.