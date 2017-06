El Miramar coloca un arco con el nombre de Gran Hotel Málaga

El gran hotel Miramar, el único de cinco estrellas gran lujo de la capital malagueña, también se llama ahora Gran Hotel Málaga. O, al menos, eso es lo que han puesto en un gran arco en la puerta de la entrada principal al establecimiento. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el hotel se sigue llamando Miramar, y así se sigue recogiendo en su página en internet, aunque no supieron dar una explicación al hecho de que solo pusiera Málaga en la fachada. Este diario intentó ponerse en contacto ayer con el director y con otras fuentes del grupo Santos, propietario del recinto, sin conseguir respuesta.

El hotel está a punto de cumplir su primer semestre en el mercado, pues abrió oficialmente sus puertas el 1 de enero del presente año, aunque no lo hizo con todas las habitaciones disponibles y aún no está plenamente operativo. En estos meses de rodaje ha sido escenario de varios actos públicos y su nombre aparece en boca de todos los representantes turísticos de la capital, pues ha llenado un vacío en la oferta de alta categoría en una ciudad en la que, ya de por sí, hay más demanda que oferta hotelera y en la que, según ha reconocido en varias ocasiones el concejal de Turismo, Julio Andrade, se han perdido eventos o se han tenido que trasladar a viajeros a otros municipios de la costa para que se alojen porque no había camas suficientes en la ciudad.

Si quiere reservar esta noche hay habitaciones desde 242 hasta 686 euros sin desayuno

El gran hotel Miramar tendrá en total 200 habitaciones y, según se recoge en su web, los clientes que reserven pueden obtener descuentos del 25%, una copa de bienvenida, merienda, prensa y refrigerio gratuito, servicio de mayordomo, o lavado incluido a la hora de reservar el aparcamiento.

Si quisiera reservar la noche de hoy se pueden encontrar habitaciones como la Premier Boulevard por 242 euros hasta una suite imperial cuyo coste, por una única noche, es de 686 euros en régimen de solo alojamiento.

El proyecto no fue sencillo. De hecho, pasaron ocho años desde que el Grupo Santos adquirió el inmueble, que anteriormente había albergado la sede de los juzgados, y anunció la construcción del hotel con una inversión de 60 millones de euros, hasta que finalmente vio la luz. La crisis afectó al desarrollo del proyecto, pero ya es una realidad. El hotel fue incluido en verano en la red The Leading Hotels of The World, que engloba a 375 hoteles de gran lujo repartidos en 75 países.