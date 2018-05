Misión cumplida

Las uñas menguaban al compás de las agujas del reloj, al que muchos miraban con insistencia. No es para menos, ya que las familias que ayer esperaban a la llegada del primer contingente de la Legión destinado en Mali llevaban cinco meses esperando para poder dar un abrazo a sus hijos, cónyuge o pareja. Muchos llevaron pancartas de apoyo a sus relativos, algunas de las cuales dibujadas sobre un fondo en el que resaltaba la bandera de España.

Las familias tuvieron que esperar un rato antes de poder reunirse con los suyos, ya que la seguridad desplegada los dejó esperando fuera durante unos minutos, lo que retrasó los ansiados reencuentros. Un padre llegó a distinguir a su hijo desde el cristal doble que los separaba y se abrazó a él a través del mismo al tiempo que la madre del pequeño hacía fotografías mientras se le saltaban las lágrimas. Cuando por fin pudieron acceder todos a la Terminal 1 del Aeropuerto, el contingente de soldados de la Legión -en torno a la mitad de los 120 con base en el Acuartelamiento de Montejaque- los esperó en posición firme, para proceder a un minuto de silencio por el militar español fallecido en la misión hace tres días. Y tras recitar el credo legionario llegaron los achuchones con los niños, los besos con las parejas y los abrazos con los padres. Todo ello entre gritos de "Viva la Legión" y Viva España".

Francisco Javier contaba momentos antes que esperaba "con ansia" a su hijo, al que no veía desde hace casi cinco meses. Asegura que es la segunda vez que es destinado, después de que se marchara hace dos años a Afganistán: "Comparado con aquella vez, esta experiencia ha sido mucho más tranquila", indica el progenitor. "Esta vez han ido solo a adiestrar a las milicias y los policías pero en Afganistán hizo de escolta de los convoys de ayuda humanitaria y allí tienen más mala uva", indica Francisco Javier, al tiempo que revela que en el país asiático "los soldados tenían que trasladarse a oscuras dentro del cuartel porque les podían disparar francotiradores".

Mali no es una nación tan violenta, aunque la pobreza abunda en cada esquina. "Las infraestructuras allí son penosas, ellos no pueden beber agua de allí porque tienen todo tipo de bacterias imaginables", cuenta María, madre del legionario destinado Miguel Ángel. Ella junto a su marido Antonio han podido ver a su hijo a través de videollamadas casi todos los días, algo que hace "más llevadera" la distancia. El padre asegura que en el país africano "se aprecia bastante" a los soldados destinados españoles: "Quizás es porque somos más entrometidos y se preocupan más cuando ven algo más injusto". Manuel, al contrario que María y Antonio, se comunicó casi en exclusiva con su hijo por WhatsApp. Asegura que la expedición lo ha pasado mal estos meses, porque "están a más de 45 grados durante el día, y eso que no son los meses calurosos", aunque admite que los destinados se "lamentaron profundamente de la miseria" del país, que él también vio a través de las fotos que le iban llegando.